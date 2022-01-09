Українка з фальшивим хорватським паспортом намагалась обдурити прикордонників

Громадянка України показала на котролі фальшивий паспорт іншої держави

У суботу, 8 січня, під час прикордонного контролю пасажирів рейсу Венеція-Львів одна з прибулих пред'явила закордонний паспорт Хорватії. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

В інспекторки прикордонної служби виникли сумніви щодо дійсності документа. Після його поглибленого вивчення прикордонниця Львівського загону встановила, що пред’явлений паспорт повністю підроблений.

Згодом охоронці кордону з’ясували, що жінка є громадянкою України.

«Дії порушниці підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання ДКУ» та ч.4 ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів», – повідомили прикордонники.

Раніше прикордонники не пустили в Україну зірку російських серіалів. «Під час проведення необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він брав участь у зйомках російського серіалу», – йдеться у повідомленні.

В ході бесіди іноземець усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові. Громадянин РФ також зазначив, що прямував в Україну на зйомки.

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