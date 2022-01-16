Німецький експерт пояснив, чого очікувати від візиту нової глави МЗС ФРН до Києва

Штефан Майстер каже, що уряд Німеччини досі не консолідував політику щодо Росії та Східної Європи

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня прилетить до України. Це перший візит до Києва політикині на цій посаді. Уже наступного дня Бербок відбуде до Москви, де планує провести переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Керівник програми міжнародного порядку та демократії у Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер у коментарі «Главкому» заявив, що не покладає великих сподівань на візит, який відбувається після переговорів директорів політичних департаментів президента Франції та канцлера Німеччини у Києві та Москві:

«У німецькому уряді немає консенсусу щодо поставок зброї в Україну. Проти цього виступають соціал-демократи, в тому числі, міністр оборони. Хоча Бербок і Хабек підтримують постачання озброєнь, але це означає, що цього не станеться. Минулого тижня ми побачили, що європейці не відіграють жодної ролі в переговорах США і Росії щодо європейської безпеки та розширення НАТО», – сказав Штефан Майстер.

Німецький експерт Штефан Майстер. Фото: ghall.com.ua

За словами експерта, уряд Німеччини досі не консолідував політику щодо Росії та Східної Європи, а ліві соціал-демократи навіть ставлять під сумнів, чи варто взагалі використовувати «Північний потік-2» як інструмент торгу. Більше того, відсутність позиції Німеччини щодо того, як боротися з «Північним потоком-2» та Росією, послаблює німецьку позицію і ЄС. І в той же час Німеччина наразі не є лідером ЄС у цих питаннях.

«Росія буде використовувати цей розкол у німецькому уряді. Минулого тижня ми побачили розбіжності між США та Росією. Кремль хоче зараз переговорів і гарантій безпеки. А Білий Дім натомість хоче розпочати переговорний процес щодо європейської безпеки та контролю над озброєннями. Росія не хоче змириться з цим і ще більше загострить ситуацію. Хакерська атака у минулу п’ятницю на українські державні установи є частиною цих російських провокацій. Що стосується впливу на Росію і розрахунки Путіна, потрібна чітка спільна лінія США та Європи та комплексні санкції, включаючи фінансові, а також відключення від SWIFT. Москва готова зайти дуже далеко, тому я не знаю, як зупинити її політику, якщо Росія не отримає того, чого хоче. Я не бачу тут Німеччини в лідерах», – переконаний Штефан Майстер.

Рішення американського Сенату не вводити зараз санкції проти «Північного потоку-2» свідчить, що Байден хоче використовувати газопровід як інструмент переговорів щодо безпекової ситуації в Україні, вважає експерт.

«Німецькі соціал-демократи не захочуть зупинити трубопровід. Але якщо Росія нападе на Україну, внутрішній і міжнародний тиск буде настільки сильним, що Німеччина змушена буде запровадити санкції проти трубопроводу. США зроблять те ж саме. Але я не думаю, що це завадить Путіну атакувати Україну», – каже Майстер.