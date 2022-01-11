Український паспорт зручніший, ніж російський: опубліковано рейтинг
Українці можуть відвідати 141 країну
У рейтингу Індексу паспортів світу Україна піднялася на 35-е місце. Ще у минулому кварталі вона була на дві позиції нижче. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття у 141 країну. Про це йдеться у даних Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.
Усього у рейтингу брали участь 227 країн.
На першому місці рейтингу паспорти Японії та Сінгапуру, їхні громадяни можуть відвідати без віз 192 країни.
- Друге місце рейтингу посіли Німеччина та Південна Корея (190 країн).
- Третє місце розділили між собою Іспанія, Італія, Люксембург та Фінляндія (189 країн).
- Четверте місце посіли одразу п’ять країн:Австрія, Данія, Нідерланди, Франція та Швеція (188 країн).
- П'яте місце – Ірландія та Португалія (187 країн).
Серед країн пострадянського простору паспорт України виявився найзручнішим для подорожей, його власники можуть відвідати 141 країну.
- На другому місці паспорт Росії – 119 країн;
- Третє місце займає Білорусь – 79 країн;
- Четверте місце у паспорта Казахстану – 75 країн;
- П'ятим за кількістю країн виявився паспорт Азербайджану – 69 держав.
Нагадаємо, українка з фальшивим хорватським паспортом намагалась обдурити прикордонників.
Тим часом, британське видання The Independent опублікувало список міст світу, які варто відвідати у 2022 році. У рейтингу лише дев’ять населених пунктів, серед яких й українська Одеса.