Український паспорт зручніший, ніж російський: опубліковано рейтинг

Українці можуть відвідати 141 країну

У рейтингу Індексу паспортів світу Україна піднялася на 35-е місце. Ще у минулому кварталі вона була на дві позиції нижче. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття у 141 країну. Про це йдеться у даних Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

Усього у рейтингу брали участь 227 країн.

На першому місці рейтингу паспорти Японії та Сінгапуру, їхні громадяни можуть відвідати без віз 192 країни.

Друге місце рейтингу посіли Німеччина та Південна Корея (190 країн).

Третє місце розділили між собою Іспанія, Італія, Люксембург та Фінляндія (189 країн).

Четверте місце посіли одразу п’ять країн:Австрія, Данія, Нідерланди, Франція та Швеція (188 країн).

П'яте місце – Ірландія та Португалія (187 країн).

Серед країн пострадянського простору паспорт України виявився найзручнішим для подорожей, його власники можуть відвідати 141 країну.

На другому місці паспорт Росії – 119 країн;

Третє місце займає Білорусь – 79 країн;

Четверте місце у паспорта Казахстану – 75 країн;

П'ятим за кількістю країн виявився паспорт Азербайджану – 69 держав.

Нагадаємо, українка з фальшивим хорватським паспортом намагалась обдурити прикордонників.

Тим часом, британське видання The Independent опублікувало список міст світу, які варто відвідати у 2022 році. У рейтингу лише дев’ять населених пунктів, серед яких й українська Одеса.