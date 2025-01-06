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Окупанти розстріляли трьох полонених захисників біля Нескучного – DeepState

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти розстріляли трьох полонених захисників біля Нескучного – DeepState
Вбиті українські захисники
фото: DeepState

На Донеччині ворог здійснив черговий воєнний злочин

Російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного. Про це повідомляє DeepState.

3 січня в районі села Нескучне на Донеччині ворог вбив трьох українських бійців, які здалися в полон під час штурму позицій 141-ї окремої бригади ЗСУ. «Бійці здалися в полон, їм зав'язали руки вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю», – йдеться в повідомленні.

Окупанти розстріляли трьох полонених захисників біля Нескучного – DeepState фото 1
скріншот

Нагадаємо, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли українських полонених.

Як повідомлялося, поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин, за даними Офісу генерального прокурора, було здійснено 2 жовтня. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців. Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Крім того, російські війська вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.

Раніше в соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області.

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Теги: вбивство військові злочин полон окупанти Донеччина

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