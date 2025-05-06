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Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині
Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей
фото: Офіс генпрокурора

3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль в Донецькій області

Військові РФ розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ – українська прокуратура розпочала розслідування. Як передає «Главком», про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль в Донецькій області. Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Після цього російські військові розстріляли їх з автоматичної зброї.

Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські військові стратили чотирьох українських полонених поблизу П'ятихаток у Запорізькій області. Окупанти розстріляли бійців у спину, коли ті виходили зі зруйнованої будівлі.

Раніше російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного.

Як повідомлялося, поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин, за даними Офісу генерального прокурора, було здійснено 2 жовтня. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців. Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Також російські війська розстріляли беззбройного полоненого українського воїна у Волноваському районі на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 11 квітня 2025 року троє бійців Збройних сил України виконували бойове завдання поблизу селища Роздольне Волноваського району. Під час штурму їх захопили в полон російські загарбники. Одного з полонених, який не мав зброї, окупанти розстріляли з автомата.

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Теги: війна злочини проти людяності

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