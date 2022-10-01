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Підкріплення немає. Терорист Гіркін в істериці через оточення військ РФ у Лимані

Альона Боженко
glavcom.ua
Підкріплення немає. Терорист Гіркін в істериці через оточення військ РФ у Лимані
Гіркін заявив, що ЗСУ фактично відвоювали Лиман
фото: Reuters

Гіркін назвав російську армію позорищем

Колишній ватажок проросійських бойовиків «ДНР» Ігор «Стрєлков» Гіркін заявив, що Збройні Сили України майже відвоювали Лиман. Про це він написав у Telegram.

Пропагандист у паніці заявив, що 6 тисяч рашистів потрапили в оточення ЗСУ, а обіцяного підкріплення російське військове керівництво не надає.

Він також назвав російську армію позорищем.

Підкріплення немає. Терорист Гіркін в істериці через оточення військ РФ у Лимані фото 1

Нагадаємо, раніше Гіркін істерично заявив, що Збройні Сили України виграли війну. Гіркін константував, що російські війська получили по «мордасам».

Також Гіркін запропонував російській владі віддати Україні три прикордонні райони Бєлгородської області.

Зазначимо, що раніше Гіркін критично оцінив ситуацію на Харківському напрямку для російської армії, назвавши прорив ЗСУ лінії оборони «найгострішою оперативною кризою на широкій ділянці фронту». При цьому він зазначив, що бій за ініціативу на східному фланзі театру бойових дій Україна вже виграла.

Теги: Ігор Гіркін Україна Лиман Telegram

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