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Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику
Ігор Гіркін їде на війну в Україну
фото із соцмережі

Гіркіна спровадили на фронт

14 жовтня відомий російський військовий блогер звинуватив високопосадовців у міністерстві оборони РФ у підготовці цензури блогерів за «дискредитацію» діяльності оборонного відомства та російської «спецоперації» в Україні.

Російські телеграм-канали повідомили, що начальник генштабу Валерій Герасимов особисто підписав наказ, яким доручив Роскомнагляду провести розслідування щодо відомих російських блогерів Ігоря Гіркіна (також відомого як Ігор Стрєлков), Семена Пегова (WarGonzo) та ін.

Як пише американський Інститут вивчення війни (ISW), ключовим індикатором придушення російських блогерів буде будь-яке оновлення статусу колишнього командира російських бойовиків і блогера Ігоря Гіркіна. «Гіркін не публікував пости з 10 жовтня — це суттєва зміна в його поведінці, враховуючи, що він зазвичай публікує пости кілька разів на день», – йдеться у матеріалі.

І от 15 жовтня Гіркін з’явився. Виявляється, усі ці дні він утримувався від алкоголю та старанно збирався на фронт. Про це повідомила дружина терориста. Вона оприлюднила фото Гіркіна у військовій формі.

Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику фото 1

Поплічники Гіркіна пишуть, що його спровадили на фронт, аби там лекції вів.

Як відомо, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін неоднарозово критикував Кремль за провали на війні в Україні. Він прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки.

 

Теги: Ігор Гіркін росія війна Україна

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