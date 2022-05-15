Перемога Kalush Orchestra – залп по нацистській Росії

Проти Росії воює вся Європа

Перемога України на Євробаченні-2022 це саме той випадок, коли переможців не судять. І – так – проти раші воює вся Європа. Це засвідчено хоча б пропорцією між висновком професійного журі і голосуванням глядачів по країнах. Професіонали все ж таки поставили наш гурт Kalush Orchestra на теж високе, але на четверте місце. І з величезним відривом від першого (283 бали), і на четверте (192)...

Втім, все воно там, на Євробаченні-2022, якесь сумне було, незважаючи на всі іспанські, зокрема, спроби розвесЕлити авдиторію. Але це не «Червона калина»… Хоч і дивився я конкурс уривками, але то, як геологічний шурф, що свідчить про вміст таланту і драйву: на такому тлі, в такому оточенні хитів не трапляється в природі.

Колись, після нашої Перемоги у війні, багато чого по іншому буде в світі – система міжнародної безпеки, ООН, ЄС, ОБСЄ, НАТО... І Євробачення – давайте вірити – теж буде іншим.

Не буду себе переконувати, що я, мовляв, не любитель стилю реп і взагалі завжди і всюди віддаю перевагу Моцарту з Бетховеном, хоч це чиста правда. Але перемога Kalush Orchestra – це як залп з РСЗВ випущений по нацистській Росії. Най він там у них побільше голів рознесе на друзки!

Джерело: Блог Сергія Тихого

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