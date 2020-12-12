Степанов розповів, чи можливий локдаун в лютому

Максим Степанов: якщо не вводити жорсткий карантин у січні, то локдаун доведеться вводити в лютому

Міністр наголосив на відмінностях карантину в Україні та країнах ЄС

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив, що якщо не вводити жорсткий карантин у січні, то локдаун доведеться вводити в лютому.

На запитання, чи є ймовірність, що січневий локдаун скасують, Степанов відповів:

«По-перше, я б не називав це локдаун. Це досить жорсткий карантин. Якщо локдаун у тому, вигляді, в якому його запроваджували європейські країни, то, наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум 1 км від будинку - це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, більш того, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації».

Міністр додав, що якщо уряд не оголосить жорсткий карантин у січні, «то нам доведеться гарантовано екстрено робити в лютому на тлі великого зростання захворюваності».

Раніше Степанов пояснив, чому карантин в Україні посилять саме з 8 січня.

Нагадаємо, з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.