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Стерненко в оригінальній футболці сфотографувався з головою СБУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Стерненко в оригінальній футболці сфотографувався з головою СБУ
Коментатори зауважили, що футболка – топ, а також порадили зробити відповідний мерч
фото: Сергій Стерненко/Instagram

«Ніщо не лишиться безкарним», – підписав світлину волонтер

Активіст та волонтер Сергій Стерненко, на якого 1 травня було скоєно напад, показав фото з головою СБУ Василем Малюком і пообіцяв помсту. Як інформує «Главком», відповідне фото Стерненко оприлюднив в Instagram.

«Ніщо не лишиться безкарним. Fiat justitia ruat caelum», – підписав світлину волонтер.

Стерненко в оригінальній футболці сфотографувався з головою СБУ фото 1

Тим часом, користувачі соцмереж звернули увагу на оригінальну футболку Сергія Стерненка. На ній було зображено жінку, що скоїла на нього напад. Доповнювала картинку емблема СБУ.

Коментатори зауважили, що футболка – топ, а також порадили зробити відповідний мерч.

Нагадаємо, на волонтера та активіста Сергія Стерненка 1 травня було скоєно напад з вогнепальної зброї. Нападницю було оперативно затримано. Журналісти показали відео з моментом пострілу в громадського діяча. 14 березня в Одесі було вбито активіста Дем'яна Ганула, який раніше просив захисту в СБУ. У Сухопутних військах заявили, що підозрюваний у вбивстві Ганула перебував у статусі дезертира.

На кадрах помітно, як нападниця чекала на волонтера біля виходу однієї з будівель, а після – здійснила постріл. Однак співробітники Служби безпеки запобігли вбивству активіста.

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Як повідомлялося, Стерненко переніс операцію. За його словами, куля вийшла навиліт та не зачепила важливих органів.

Згодом Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці. СБУ затримала 45-річну уродженку Одеської області, яка проживала у столиці. За даними слідства, в кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також жінка перед судовим засіданням заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю. Підозрювана не працює, інвалід першої групи. Раніше не судима.

Адвокат підозрюваної розповів, що людина, якій вона цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на ФСБ і прильоти по Києву – це справа його рук.

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Теги: волонтер напад Сергій Стерненко

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