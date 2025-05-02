Стерненко пояснив, чому їздив на броньованому орендованому авто

За словами Стерненка, після вбивства Ганула, він усвідомлював загрозу і для себе

На активіста Стерненка у четвер, 1 травня, було скоєно замах. У мережі було опубліковано відео із місця нападу, після чого у сторону волонтера посипалися закиди про дороге авто та охорону. Він прокоментував використання авто у своєму телеграм-каналі сьогодні, 2 травня, на наступний день після нападу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сергія Стерненка .

За словами Стерненка, після вбивства Ганула, який раніше звертався до СБУ з проханням про захист через погрози та оприлюднення його особистої інформації в мережі, він усвідомлював загрозу і для себе, тому вжив комплекс заходів безпеки, серед яких, зокрема, була оренда броньованого автомобіля.

«Ми розуміли, що росіяни можуть спробувати вбити і мене. Тому вживали комплекс заходів безпеки. З цією метою орендували броньоване авто», – зазначив Стерненко.

Активіст підкреслив, що його доходи дозволили б придбати такий автомобіль, проте більшу частину заробітку він віддає на потреби армії та самостійно оплачує свою охорону.

Стерненко також повідомив про склад його охорони того дня: першим йшов його особистий охоронець, а третім – співробітник спецпідрозділу «Альфа», який і нейтралізував нападника. Водій броньованого авто доставив Стерненка до лікарні.

Активіст висловив розуміння того, що багато хто бажає його смерті, тому критика його охорони та автомобіля його не дивує.

«Краще я буду живим «негідником», аніж буду подобатись прибічникам ФСБ. Мертвий», – заявив Стерненко.

Він подякував усім, хто його підтримує, а також Службі безпеки України, її голові Василю Малюку та президенту Володимиру Зеленському за увагу до цієї справи, пообіцявши помститися.

Нагадаємо, на волонтера та активіста Сергія Стерненка 1 травня було скоєно напад з вогнепальної зброї. Нападницю було оперативно затримано. Журналісти показали відео з моментом пострілу в громадського діяча. 14 березня в Одесі було вбито активіста Дем'яна Ганула, який раніше просив захисту в СБУ. У Сухопутних військах заявили, що підозрюваний у вбивстві Ганула перебував у статусі дезертира.

На кадрах помітно, як нападниця чекала на волонтера біля виходу однієї з будівель, а після – здійснила постріл. Однак співробітники Служби безпеки запобігли вбивству активіста.

Як повідомлялося, Стерненко переніс операцію. За його словами, куля вийшла навиліт та не зачепила важливих органів.

Згодом Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці. СБУ затримала 45-річну уродженку Одеської області, яка проживала у столиці. За даними слідства, в кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також жінка перед судовим засіданням заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю. Підозрювана не працює, інвалід першої групи. Раніше не судима.

Адвокат підозрюваної розповів, що людина, якій вона цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на ФСБ і прильоти по Києву – це справа його рук.