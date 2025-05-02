Запобіжний захід нападниці на Стерненка, затримання сина Богуслаєва. Головне за 2 травня

Підозрювана у нападі на активіста перебуватиме під вартою до 29 червня

Запобіжний захід нападниці на Стерненка, затримання сина експрезидента «Мотор Січі», блекаут на Балі. «Главком» склав добірку новин 2 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Блекаут на Балі

У кількох регіонах індонезійського курортного острова Балі сталося відключення електроенергії.

Державне комунальне підприємство PLN розслідує причину відключення і працює над відновленням електропостачання. За попередньою інформацією, відключення було спричинене пошкодженням підводних кабелів, які з'єднують енергосистему Балі з островом Ява, що призвело до відключення електроенергії в ряді районів Балі.

Унаслідок відключення електроенергії на Балі утворилися затори на дорогах і довгі черги на стійках реєстрації в аеропортах. Водночас вхідні та вихідні рейси продовжували здійснюватися.

Електроенергія почала повертатися через кілька годин після відключення. На цей час вдалося відновити більшу частину електропостачання на Балі.

Запобіжний захід нападниці на Стерненка

Підозрюваній у нападі на активіста Серія Стерненка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня.

Також суд зобовʼязав забезпечити надання медичної допомоги для проведення гемодіалізу.

Нападницю завербували спецслужби Росії минулого року, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті. Затриманою виявилася 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці.

За даними правоохоронців, спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму «контактеру». Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центральній частині Києва.

Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом і волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати місця, де була захована вогнепальна зброя – пістолет і набої до нього.

Вранці 1 травня куратор дав їй вказівку вбити активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням нападниця вже знала марку автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.

У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка вистрілила кілька разів. Нападницю одразу затримали на місці співробітники СБУ. За результатами обшуків у неї виявили телефон з доказами роботи на Росію, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.

Затримання сина експрезидента «Мотор Січі»

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили схему розкрадання активів АТ «Мотор Січ». Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про колишнього нардепа, експрезидента корпорації «Мотор Січ», конструктора Вячеслава Богуслаєва та його сина Олександра Богуслаєва.

За результатами роботи спільної української слідчої групи, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента «Мотор Січі», який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.

В Одесі на Куликовому полі чоловік накинувся з ножами на поліцейських

На Куликовому полі чоловік, озброєний двома ножами, напав на правоохоронців, які стерегли громадський порядок

Один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю проти зловмисника.

Нападника та поліцейських доправлено до лікарні з пораненнями. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

Україна отримає $3 млрд від заморожених російських активів

Кабінет міністрів України затвердив угоду з Японією, яка дозволить залучити близько $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Кошти підуть на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України.

За словами премʼєра Дениса Шмигаля, загалом у межах механізму ERA Україна розраховує залучити $50 млрд.

Прем’єр-міністр відзначив важливість цієї ініціативи G7, яка є вагомою фінансовою підтримкою для України. Він висловив подяку партнерам з країн «Великої сімки» та Європейського Союзу за створення механізму, який змушує Російську Федерацію компенсувати завдані Україні збитки.