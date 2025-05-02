Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запобіжний захід нападниці на Стерненка, затримання сина Богуслаєва. Головне за 2 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Запобіжний захід нападниці на Стерненка, затримання сина Богуслаєва. Головне за 2 травня
фото: Суспільне

Підозрювана у нападі на активіста перебуватиме під вартою до 29 червня

Запобіжний захід нападниці на Стерненка, затримання сина експрезидента «Мотор Січі», блекаут на Балі. «Главком» склав добірку новин 2 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Блекаут на Балі 

У кількох регіонах індонезійського курортного острова Балі сталося відключення електроенергії.

Державне комунальне підприємство PLN розслідує причину відключення і працює над відновленням електропостачання. За попередньою інформацією, відключення було спричинене пошкодженням підводних кабелів, які з'єднують енергосистему Балі з островом Ява, що призвело до відключення електроенергії в ряді районів Балі.

Унаслідок відключення електроенергії на Балі утворилися затори на дорогах і довгі черги на стійках реєстрації в аеропортах. Водночас вхідні та вихідні рейси продовжували здійснюватися.

Електроенергія почала повертатися через кілька годин після відключення. На цей час вдалося відновити більшу частину електропостачання на Балі.

Запобіжний захід нападниці на Стерненка

Підозрюваній у нападі на активіста Серія Стерненка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня.

Також суд зобовʼязав забезпечити надання медичної допомоги для проведення гемодіалізу.

Нападницю завербували спецслужби Росії минулого року, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті. Затриманою виявилася 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці.

За даними правоохоронців, спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму «контактеру». Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центральній частині Києва.

Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом і волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати місця, де була захована вогнепальна зброя – пістолет і набої до нього.

Вранці 1 травня куратор дав їй вказівку вбити активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням нападниця вже знала марку автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.

У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка вистрілила кілька разів. Нападницю одразу затримали на місці співробітники СБУ. За результатами обшуків у неї виявили телефон з доказами роботи на Росію, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. 

Затримання сина експрезидента «Мотор Січі»

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили схему розкрадання активів АТ «Мотор Січ». Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про колишнього нардепа, експрезидента корпорації «Мотор Січ», конструктора Вячеслава Богуслаєва та його сина Олександра Богуслаєва.

За результатами роботи спільної української слідчої групи, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента «Мотор Січі», який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.

В Одесі на Куликовому полі чоловік накинувся з ножами на поліцейських

На Куликовому полі чоловік, озброєний двома ножами, напав на правоохоронців, які стерегли громадський порядок

Один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю проти зловмисника.

Нападника та поліцейських доправлено до лікарні з пораненнями. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

Україна отримає $3 млрд від заморожених російських активів

Кабінет міністрів України затвердив угоду з Японією, яка дозволить залучити близько $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Кошти підуть на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України.

За словами премʼєра Дениса Шмигаля, загалом у межах механізму ERA Україна розраховує залучити $50 млрд.

Прем’єр-міністр відзначив важливість цієї ініціативи G7, яка є вагомою фінансовою підтримкою для України. Він висловив подяку партнерам з країн «Великої сімки» та Європейського Союзу за створення механізму, який змушує Російську Федерацію компенсувати завдані Україні збитки.

Читайте також:

Теги: Одеса блекаут В'ячеслав Богуслаєв корисні копалини Сергій Стерненко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На перемовини не поїхали ні Марко Рубіо (у центрі), ні Стів Віткофф (ліворуч)
Гора народила мишу: розчарування від переговорів, яких не було Тема дня
23 квiтня, 20:40
Головні новини ночі проти 5 квітня
Удар по Кривому Рогу, вибухи в Росії: головне за ніч
5 квiтня, 07:16
Бессент привозив до України один з варіантів угоди про корисні копалини
Міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкоземи
5 квiтня, 05:38
Зеленський обіцяв, що комунікуватиме із суспільством, якщо нова угода про корисні копалини буде містити «ризиковані речі»
FT: Зеленський наказав розслідувати витік секретної інформації стосовно угоди з США
5 квiтня, 16:27
Під час атаки постраждали люди
У Одесі пошкоджено лікарню через російську атаку
14 квiтня, 04:57
У Дніпрі та Одесі лунали вибухи
У Дніпрі та Одесі пролунали вибухи: міста перебували під атакою БпЛА
27 квiтня, 04:14
Люди роблять покупки у темному супермаркеті Памплони
Мадрид та Барселона зробили головний висновок після блекауту
29 квiтня, 16:39
У ході міжнародного розслідування проведено обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако
У Монако затримано сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва за підозрою у легалізації майна
Сьогодні, 10:12
У 2022 році стало відомо, що Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі
Нерухомість у Монако та Дубаї: що відомо про затриманого Богуслаєва-молодшого
Сьогодні, 12:33

Події в Україні

Запобіжний захід нападниці на Стерненка, затримання сина Богуслаєва. Головне за 2 травня
Запобіжний захід нападниці на Стерненка, затримання сина Богуслаєва. Головне за 2 травня
Українські військові взяли у полон громадян Того, які воювали за Росію
Українські військові взяли у полон громадян Того, які воювали за Росію
Росія посилила атаки після початку мирних переговорів: дані ООН
Росія посилила атаки після початку мирних переговорів: дані ООН
Очільника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП судитимуть за зрив мобілізаційного плану
Очільника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП судитимуть за зрив мобілізаційного плану
Міноборони РФ заявляє про створення «смуги безпеки» поблизу Сумщини
Міноборони РФ заявляє про створення «смуги безпеки» поблизу Сумщини
У квітні Харків зазнав рекордних руйнувань через російські атаки
У квітні Харків зазнав рекордних руйнувань через російські атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
83K
Михайло Винницький: Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують – ця паніка абсолютно нераціональна
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
33K
ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
22K
Мер Покровська тепер підробляє механіком у Мадриді
18K
Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua