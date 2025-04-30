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Індія нападе найближчим часом. Пакистан отримав дані

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Індія нападе найближчим часом. Пакистан отримав дані
Напруженість між Індією та Пакистаном дедалі більше загострюється
фото з відкритих джерел

Напруженість між Індією та Пакистаном дедалі більше загострюється

Пакистан отримав дані про напад Індії вже найближчим часом. Про це заявив радник прем'єр-міністра Пакистану в коментарі Al Jazeera, передає «Главком».

Радник прем'єр-міністра Пакистану заявив, що його країна отримала дані про напад Індії вже протягом кількох годин.

«Ми отримали інформацію, що Індія нападе на нашу країну протягом кількох годин або днів», – каже він.

Тим часом Індія закрила повітряний простір для пакистанських літаків на тлі загострення конфлікту між країнами.

Нагадаємо, напруженість між Індією та Пакистаном ще більше загострилася після того, як високопоставлений пакистанський чиновник заявив сьогодні вранці, 30 квітня, що має «достовірні розвідувальні дані» про те, що Нью-Делі проведе військові дії проти Ісламабаду протягом наступних двох днів.

Ця заява пролунала на тлі закликів до стриманості з боку США та Китаю.

Раніше федеральний міністр інформації та мовлення Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Індія планує завдати військового удару протягом наступних 24–36 годин. За його словами, Індія намір використати інцидент у Пахалгамі як хибний привід.

Він підкреслив, що будь-який акт агресії зустріне рішучу відсіч, і Індія нестиме повну відповідальність за будь-які серйозні наслідки в регіоні. ​

Згодом генсек ООН Антоніу Гутерріш на тлі напруження між Індією і Пакистаном запропонував сторонам свої «добрі послуги» для деескалації. Про це повідомив його представник Стефан Дюжаррік.

До слова, прем'єр-міністр Нарендра Моді надав збройним силам Індії повну свободу дій у боротьбі з Пакистаном.

Тим часом міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення з боку Індії є неминучим після смертоносної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня, оскільки напруженість між двома ядерними державами зростає.

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Теги: напад Індія Пакистан

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