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Страйк перевізників: Україна досі офіційно не отримала вимоги польської сторони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Страйк перевізників: Україна досі офіційно не отримала вимоги польської сторони
На трьох пунктах пропуску у чергах скупчилося близько тисячі вантажівок у напрямку з Польщі до України
фото ілюстративне

Наразі польські перевізники блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною та не передають українській стороні свої офіційні вимоги

За інформацією польської сторони, перевізники Польщі вбачають конкуренцію в українських перевізниках. Тому вони висунули низку вимог. Про це заявив на брифінгу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Серед вимог, які висунула польська сторона – скасування транспортного безвізу для України, створення окремих смуг для руху автівок на номерах ЄС і для порожніх транспортних засобів, а також доступ до системи «Шлях». Однак, за словами Демченка, учасники цієї акції не надали українській стороні офіційно свої вимоги.

Також речник повідомив, що наразі польські перевізники блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною та не передають українській стороні свої офіційні вимоги.

«На в'їзд в Україну польськими перевізниками блокуються усі три напрямки: «Ягодин-Дорогуськ», «Рава-Руська-Гребенне» і «Краківець-Корчова». Учасники акції пропускають фактично по одній або кілька машин на годину. З України в напрямку Польщі на початку акції польська сторона приймала транспортні засоби. Але вчора близько 17:00 польська сторона припинила пропуск на в'їзд в Польщу вантажівок і з Ягодина, і з Рави-Руської. Фактично повноцінно перетинати кордон на цих напрямках з України до Польщі можна зараз тільки на пункті пропуску Краківець», – розповів Демченко.

Він нагадав, що станом на сьогодні на цих трьох пунктах пропуску у чергах скупчилося близько тисячі вантажівок у напрямку з Польщі до України.

Нагадаємо, посол України у Польщі Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що польські перевізники продовжують блокування виїзду вантажівок з нашої країни, і про те, як розв’язати цю проблему.

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Теги: Польща Андрій Демченко кордон Україна посол

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