Референдум у Польщі: за що проголосували 96% поляків

Поляки підтвердили, що не хочуть бачити у країні мігрантів із Близького Сходу та Африки

Національна виборча комісія Польщі опублікувала перші результати щодо конкретних питань референдуму, що проводиться паралельно з виборами до республіканського сейму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На запитання про те, чи підтримують поляки прийом тисяч нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки в рамках примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією, 96,96% громадян відповіли – ні.

На запитання про те, чи підтримують поляки ліквідацію бар'єру на кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусією, 96,16% відповіли – ні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На питання про те, підтримують громадяни підвищення пенсійного віку, зокрема відновлення пенсійного віку, збільшеного до 67 років для жінок та чоловіків, 95,04% відповіли – ні.

Зрештою, на запитання про те, чи підтримують поляки продаж державних активів іноземним підприємствам, що веде до втрати контролю за стратегічними секторами економіки, 96,61% відповіли – ні.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 16 жовтня, згідно з даними так званих пізніх екзитполів, у Польщі на парламентських виборах лідерство залишається за партією «Право і справедливість». Вона отримала 36,6% голосів, тобто має 198 місць. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Як свідчить пізнє опитування Ipsos для TVP, TVN та Polsat, партія «Громадянська коаліція» отримує 31% голосів, «Третій шлях» набирає 13,5%, партія «Нові ліві» має 8,6%, а «Конфедерація» отримує 6,4%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За кількістю місць у Сеймі дані показують таке співвідношення: партія «ГК» – 161 місце, «Третій шлях» – 57 місць, «Нові ліві» – 30 місць, «Конфедерація» – 14 місць.

До слова, польська валюта реагує на попередні результати парламентських виборів. Вже за ніч злотий зміцнився як по відношенню до долара, так і до євро. У наступні години рух стає все більш помітним. Про це пише money.pl.

У понеділок о 5:30 за долар потрібно було заплатити 4,25 злотих. На графіку видно значне падіння – перед вихідними він зупинився на позначці 4,31 злотого. Тож зміцнення досягло 1,34%.