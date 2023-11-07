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Федоров анонсував нову послугу в «Дії»: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Федоров анонсував нову послугу в «Дії»: що потрібно знати
Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у «Дії»
фото з відкритих джерел

Оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон через «Дію» буде повністю безоплатною

Кабінет міністрів України дозволив оформляти тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон через «Дію». Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Швидко та зручно – уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у «Дії», – йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що послуга буде дуже простою та легкою для розуміння.

«Необхідно, щоб в обох батьків була «Дія». Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку «Дія.Підписом». Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн», – пояснив міністр.

Також Федоров додав, що послуга в «Дії» буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

Раніше ми повідомляли, що у «Дії» з'явилася послуга подання заяви на відшкодування вкладів, які зберігалися у збанкрутілих банках. Її запустили Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Також у «Дії» запустили нову послугу зі сплати штрафу за адміністративне правопорушення.

Читайте також: «Дія» вдосконалила одну з найпопулярніших послуг
Теги: Михайло Федоров діти кордон Держприкордонслужба Кабмін

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