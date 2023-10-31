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Віталій Шапран економічний експерт

Передача російських грошей Україні. Що робитиме Євросоюз?

glavcom.ua
Чи підуть російські гроші на відбудову України?
фото з відкритих джерел

Суми російських активів за кордоном з подачі російського Мінфіну в ЗМІ применшують

Заарештовані кошти будуть залишатись в ЄС допоки рф не відшкодує Україні завдані збитки, але доходи від цих активів будуть віддавати Україні. Кілька тез чому я так вважаю:

1

ЄС дуже довго вирішує питання передачі російських активів, обіцяна в жовтні 2022 року правова база по факту відсутня і в жовтні 2023 року. США та Канада у порівнянні з ЄС швидко прогресують у передачі заморожених активів Україні. Розумію, що порівняння ЄС та США є некоректним, оскільки ЄС – це не єдина країна, а інтеграційне угруповання, якому потрібно більше часу на відпрацювання рішень, але ж відставання вже більше року… Є про що поміркувати ЄК, оскільки перемога України укріпить кордони і позиції ЄС…

2

Розповіді ЄЦБ, що, мовляв, конфіскація російських активів може підірвати привабливість євро як резервної валюти – це публічні роздуми з непродуманими аморальними наслідками. Не думаю, що один з найбільших центральних банків Світу хоче стати емітентом резервної валюти для держав-терористів, які будуть тероризувати своїх сусідів. Впевнений, що позиція ЄЦБ з цього питання буде еволюціонувати.

3

Суми російських активів за кордоном з подачі російського Мінфіну в ЗМІ применшують. Через витік з цб рф у квітні 2022 року відомо, що тільки коштів цб рф було знерухомлено на 392,5 млрд доларів США, до цього додайте активи російських держкорпорацій та підсанкційних олігархів і чиновників. У підсумку, ми виходимо на суму близько 800 млрд доларів.

4

Після зростання ставок, за 2023 рік Україна може отримати від ЄС доходів від російських активів приблизно на 7-7,5 млрд євро. Звичайно, це позитивна новина, оскільки як мінімум це компенсує Україні витрати на кредити від офіційних кредиторів (США, ЄС, Японія, МВФ і т.д.).

5

Окремо зверну увагу, що поточна позиція ЄС (повернути російські гроші тільки після того як рф компенсує Україні завдані війною збитки) хоча є і егоїстичною, але це позиція союзника України, яка передбачає компенсацію збитків. Тож від України потрібні: підготовка до прийняття цих грошей, прозора і справедлива система компенсацій і, звісно, продовження дипломатичного тиску, щоб передача цих грошей почалась раніше за рішення рф щось компенсувати. Погодьтесь, що «гроші потрібні не після перемоги, а задля перемоги». Європейським дипломатам немає чого протиставити цій тезі.

6

Україна може розраховувати і на інші законні і логічні джерела компенсацій збитків від війни, крім російських державних активів та грошей російських олігархів. Такі джерела є, вони значні за обсягами, але про них поговоримо трохи пізніше. А поки залишаємось прагматичними націоналістами )) і готуємось зробити свій внесок в перемогу: спочатку знаннями, а потім і російськими коштами.

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Джерело
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Теги: росія санкції гроші Україна Європейський союз

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Віталій Шапран

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