Суд не зміг обрати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного

Підозрюваний не коментував питання про те, звідки у нього гранати

Сьогодні 9 листопада, у Печерському суді столиці проходив суд, де мав бути обраний запобіжний захід офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Запобіжний захід підозрюваному не обрали. Про це повідомили джерела «Суспільного».

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Як зазначається, прокуратура наполягає на домашньому арешті для фігуранта. Підозрюваний, згідно з джерелами, – полковник Андрій Тімченко.

Суддя згодом не задовольнила клопотання про домашній арешт. Як повідомила кореспондентка Суспільного, підозрюваний не коментував питання про те, звідки у нього гранати. Його адвокат сказав, що офіцер нічого не коментуватиме, доки триває слідство. Журналістам заборонили знімати судове засідання.

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За даними слідства, військовий здобув без відповідного дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат DM 51A2 та приніс їх до свого кабінету. Згодом він упакував 6 із них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю.

«Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв», – йдеться у повідомленні ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. За даними слідства, 6 листопада 2023 року підозрюваний подарував на День народження помічнику головнокомандувача Збройних сил України шість універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці.

Нагадаємо, 6 листопада в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями. Згодом Залужний підтвердив загибель свого помічника.