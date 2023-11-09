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Суд не зміг обрати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд не зміг обрати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
Прокуратура наполягає на домашньому арешті для фігуранта
фото з відкритих джерел

Підозрюваний не коментував питання про те, звідки у нього гранати

Сьогодні 9 листопада, у Печерському суді столиці проходив суд, де мав бути обраний  запобіжний захід офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Запобіжний захід підозрюваному не обрали. Про це повідомили джерела «Суспільного».

Як зазначається, прокуратура наполягає на домашньому арешті для фігуранта. Підозрюваний, згідно з джерелами, – полковник Андрій Тімченко.

Суддя згодом не задовольнила клопотання про домашній арешт. Як повідомила кореспондентка Суспільного, підозрюваний не коментував питання про те, звідки у нього гранати. Його адвокат сказав, що офіцер нічого не коментуватиме, доки триває слідство. Журналістам заборонили знімати судове засідання.

За даними слідства, військовий здобув без відповідного дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат DM 51A2 та приніс їх до свого кабінету. Згодом він упакував 6 із них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю.

«Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв», – йдеться у повідомленні ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. За даними слідства, 6 листопада 2023 року підозрюваний подарував на День народження помічнику головнокомандувача Збройних сил України шість універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці.

Нагадаємо, 6 листопада в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями.  Згодом Залужний підтвердив загибель свого помічника.

Теги: прокуратура арешт адвокат слідство полковник Валерій Залужний

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