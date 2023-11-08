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Депутат Тернопільської райради потрапив у корупційний скандал

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутат Тернопільської райради потрапив у корупційний скандал
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна
фото: пресслужба СБУ

Депутат та його спільник-адвокат вимагали $300 тис. з українського інвестора, який хотів придбати агрокомпанію на території регіону

Депутат Тернопільської районної ради, який за сумісництвом є заступником керівника місцевої територіальної громади, причетний до корупційної схеми одержання грошей за оформлення права власності на землю. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, депутат та його спільник-адвокат вимагали $300 тис. з українського інвестора, який хотів придбати агрокомпанію на території регіону.

За цю суму фігуранти обіцяли покупцю не створювати штучних перешкод під час оформлення власності на земельні ділянки, які належать сільгосппідприємству.

Співробітники СБУ поетапно задокументували всі факти протиправної діяльності фігурантів, що дозволило своєчасно викрити схему та встановити всіх її учасників.

Окрім депутата і адвоката викрито також нинішнього власника цього підприємства, який підбурював покупця до підкупу судді, депутата та його спільника, щоб землю цього підприємства остаточно вивели в приватну власність.

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На підставі зібраних доказів депутату райради повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Злочинні дії його спільника – адвоката – кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Крім того, підозру отримав керівник агропідприємства за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у червні НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.

Також НАБУ та САП відкрили провадження щодо незаконного збагачення мера Тернополя Надала.

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Теги: депутат райради адвокат розслідування СБУ Тернопільщина корупція

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