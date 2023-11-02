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Судовий експерт підробив експертизу для «Київмедспецтрансу» за ремонт авто

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Судовий експерт підробив експертизу для «Київмедспецтрансу» за ремонт авто
За експертизу судовому експерту пообіцяли безплатний ремонт автомобіля на базі ремонтних майстерень «Київмедспецтрансу»
фото з відкритих джерел

Посадові особи КО «Київмедспецтранс» замовили експертизу вартості запчастин, яка мала довести відсутність збитків бюджету

У Києві судитимуть експерта, який погодився підробити висновок фінансової експертизи керівникам «Київмедспецтрансу» за ремонт авто. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За матеріалами слідства, група посадових осіб КО «Київмедспецтранс» (директор, його заступники та начальник служби матеріально-технічного забезпечення) організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в столиці.

Чиновники залучили до схеми керівників п'ятьох приватних фірм. Для них забезпечували перемоги в тендерах на постачання запчастин. Автозапчастини для карет «швидкої допомоги» постачалися за завищеними цінами, що завдало збитки державі у майже 13 млн грн.

Після початку розслідування справи, учасники змови, з метою ухилення від кримінальної відповідальності замовили експертизу вартості запчастин, яка мала довести відсутність збитків бюджету.

Для отримання «потрібного» висновку експертизи фігуранти залучили судового експерта. Йому пообіцяли безплатний ремонт автомобіля на базі ремонтних майстерень «Київмедспецтрансу», на що той погодився.

Після повідомлення експерту про підозру, він пішов на співпрацю зі слідством, повністю визнав свою вину та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Нагадаємо, директора КО «Київмедспецтранс» взято під варту. Його підозрюють в розкраданні 12,6 млн грн на закупівлях для карет швидкої медичної допомоги.

Теги: прокуратура Київ слідство розслідування

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