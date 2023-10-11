Спільник мера Сум слідом за Лисенко, вийшов під заставу

Посадовцю необхідно буде здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з Сум без дозволу

Директора департаменту Сумської міськради Олександра Журбу, якого затримали при отриманні хабаря разом із мером Сум Олександром Лисенком, відпустили під заставу у розмірі 1 476 200 гривень Про це повідомляє «Суспільне», з посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури

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Зазначається, що посадовцю необхідно буде здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з Сум без дозволу.

Прокурори просили для Журби тримання під вартою із заставою у 5 млн грн. Адвокат посадовця клопотав про запобіжний захід не пов‘язаний з триманням під вартою.

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Нагадаємо, 2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка й очільника Департаменту інфраструктури міськради «на гарячому» – в момент одержання частини хабаря, а саме 1,4 млн гривень. Загалом цього року мер вже отримав 2,1 млн грн хабаря.

Як з'ясували правоохоронці, що посадовці вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

Вищий антикорупційний суд випустив під заставу міського голову Сум Олександра Лисенка.