У столиці забудовник знищує «Будинок з комахами»: реакція Мінкульту

У приміщенні будинку по Володимирській, 93, відомого також як будинок Марії Станіславської ніби проводять ремонт, проте насправді зносять усе до фундаменту. Мінкульт вирішив засудити дії забудовників

У Києві знову працює будівельна техніка на вулиці Володимирській, 93. Там продовжують зносити чергову історичну пам’ятку міста – 130-річний будинок Марії Станіславської, відомий як «Будинок з комахами». Про це повідомляє інституція зі збереження архітектурної спадщини Києва «Цегла».

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Міністерство культури та інформаційної політики не залишилось осторонь та написало засуджує руйнування історичної будівлі у центрі столиці. Про це йдеться в повідомленні відомства.



Міністерство закликає КМВА якнайшвидше подавати документи на внесення об‘єкту до Державного реєстру нерухомих пам‘яток.



«На сьогодні будинок Марії Станіславської занесений до Переліку об’єктів культурної спадщини та має охоронний статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини (наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА від 29 липня 2021 р. № 45). Облікова документація на цей об’єкт для внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток України наразі на розгляд МКІП не надходила», – говорять у відомстві.



У міністерстві зазначають, що згідно з чинним Порядком обліку об’єктів культурної спадщини, Уповноважений орган (Київська міська військова адміністрація) зобов’язаний забезпечити складання облікової документації на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини у строк, що не перевищує трьох років з дати занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини (пункт 10 Розділу ІІ Порядку).



У 2021 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будинок до Переліку пам’яток м. Києва за Голосіївський районом. У 2022 році Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив будинок цього статусу, однак рішення у справі 640/22099/21 так і не набрало чинності. Офіс Генерального прокурора на початку 2023 року подав апеляційну скаргу, а Шостий апеляційний адміністративний суд продовжив розгляд справи.



Нагадаємо, 20 квітня знову виникла загроза знесення будинку по Володимирській, 93 у м. Києві, відомого також як будинок Марії Станіславської або «будинок з комахами». Попри приписи Департамент охорони культурної спадщини КМДА забудовник продовжує зносити пам’ятку, поліція, що приїхала на виїзд відмовилась зупиняти роботи.



13 квітня стало відомо, що у Києві на вулиці Володимирській, 93 зносять будинок Марії Станіславської. Департамент охорони культурної спадщини КМДА вимагає припинити знесення будинку і звернувся до правоохоронних органів. Натомість поліція 4 години не може потрапити на будівництво.

Депутатський слід

Видання Big Kyiv розповідає, що припис про зупинку будівельних робіт місто винесло уповноваженому органу з утримання будинку – ОСББ «Володимирська, 93». Саме це об'єднання вказано на паспорті об'єкту. Згідно з ним, забудовник планує провести капітальний ремонт будівлі.

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У реєстрі вказано лише директора ОСББ «Володимирська, 93» – це Юрій Пархомчук, який, в свою чергу, фігурує директором та власником низки інших компаній. Генпідрядником будівництва прописано ТОВ «Інфрабуд» (власники – Сергій і Олександр Глімбовські), яке перебуває в процесі банкрутства з лютого 2023-го.

Активіст Дмитро Перов стверджує, що реальний забудовник той же що і у сусідної ділянки – на розі Володимирської та Саксаганського – ТОВ «Сенс.Буд», бенефіціар якого, за даними держреєстру,– Оксана Кушнір з реєстрацією на Кіпрі. Активіст Володимир Бондаренко зазначає, що Оксана Кушнір є дружиною президента комунального «Київміськбуду» Ігоря Кушніра та має громадянство Кіпру, а син Ілья 1994 року народження є діючим депутатом Київради від партії УДАР.

Що відомо про будинок?

На початку ХХ століття садиба на Володимирській, 93, належала заможній міщанці Марії Станіславській. Нині будинок має непересічну цінність і відзначається своїм багатим внутрішнім оздобленням, що контрастує із зовнішнім оздобленням споруди.

На початку ХХ століття плафон сходовий майданчик було оздоблено ліпними горельєфними зображеннями рослин та комах, серед яких привертають увагу гігантські мухи. Уся ця пластика виконана у стилі модерн. Натомість фасад доволі простий та лаконічний, оформлений відповідно до стильової концепції історизму, використовуючи прийоми цегляного стилю з елементами неоготичного, неороманського стилів.