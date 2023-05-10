На параді в Москві було мало бронетехніки: британська розвідка назвала причину

Парад у Москві показав проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій армії РФ

Росія могла б виставити більше бронетехніки на параді 9 травня в Москві, але Кремль побоявся критики всередині країни. Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії за 10 травня.

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«9 травня 2023 року склад учасників щорічного параду до Дня Перемоги на Красній площі в Росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку війни в Україні», – йдеться в повідомленні.

За повідомленнями, у параді взяли участь понад 8000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів.

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Єдиним персоналом з розгорнутих формувань регулярних військ були контингенти залізничних військ і військової поліції. Єдиним танком на параді був старовинний Т-34 із парадної частини.

«Попри великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, 9 травня пройшов святковий парад, приурочений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну про Росії й неонацистську нечисть. Зауважимо, що на параді була відсутня авіація й танки (окрім музейного Т-34).

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Як повідомлялося, у Москві на параді до Дня перемоги, що відбувався на Красній площі, взяли участь лише три танки. Це були Т-34-85, випущені у 1950-х роках, які могли доставити з Лаосу. Цього року єдиним танком на параді перемоги у Москві став радянський Т-34, повідомив у твіттері військово-аналітичний проєкт «Oryx». Однак у коментарях під дописом уточнили, пославшись на трансляцію параду, що танків було три. За попередніми даними, це Т-34-85, випущені в Чехословаччині в 1950 роках.