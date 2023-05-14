В окупованому Мелітополі дівчина показала ставлення до прапора РФ

Росіяни влаштували «чергове показове судилище» над дівчиною

У кафе окупованого Мелітополя дівчина зірвала російський прапор, її змусили вибачатися. Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Прапор країни-агресора мешканка міста зірвала в приміщенні одного з кафе. Посібники окупантів передали запис з відеокамер «куди треба». Дівчину вже змусили вибачатись на камеру та погрожують тюрмою», – йдеться у дописі.

Федоров додав, що це не перший випадок, коли люди в окупації демонструють своє ставлення до символіки Росії.

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Раніше повідомлялося, що біля Мелітополя виникли затори через «евакуацію» окупантів.

Зокрема російські окупанти продовжують грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

До слова, у Києві виявили таксиста, який розповідає пасажирам російську пропаганду.

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