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В окупованому Мелітополі дівчина показала ставлення до прапора РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі дівчина показала ставлення до прапора РФ
дівчина зірвала російський триколор
фото з відкритих джерел

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У кафе окупованого Мелітополя дівчина зірвала російський прапор, її змусили вибачатися. Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Прапор країни-агресора мешканка міста зірвала в приміщенні одного з кафе. Посібники окупантів передали запис з відеокамер «куди треба». Дівчину вже змусили вибачатись на камеру та погрожують тюрмою», – йдеться у дописі.

Федоров додав, що це не перший випадок, коли люди в окупації демонструють своє ставлення до символіки Росії.

Раніше повідомлялося, що біля Мелітополя виникли затори через «евакуацію» окупантів.

Зокрема російські окупанти продовжують грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.  

До слова, у Києві виявили таксиста, який розповідає пасажирам російську пропаганду.

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Теги: окупанти прапор президент Іван Федоров

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