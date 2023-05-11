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Зеленський може зустрітися з Папою Римським найближчими днями – ANSA

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський може зустрітися з Папою Римським найближчими днями – ANSA
Володимир Зеленським востаннє зустрічався з Папою Римським у лютому 2020 року
фото: Офіс президента

Наразі немає офіційного підтвердження часу і місця цієї можливої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський може найближчими днями здійснити візит до Риму. Зокрема, для зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Про це повідомляє ANSA.

«Можливо, що Папа Римський зустрінеться з українським президентом у суботу», – повідомили джерела видання у Ватикані.

Наразі немає офіційного підтвердження часу і місця цієї можливої зустрічі.

Нагадаємо, що Папа Римський кілька тижнів тому прийняв прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля, а зустріч із Зеленським відбулася в лютому 2020 року.

4 травня Папа Римський зустрівся з представником РПЦ.

Раніше він заявляв, що Ватикан бере участь у «миротворчій місії», щоб спробувати покласти край війні Росії проти України.

Також Папа Римський Франциск вважає необхідним зустрітися с патріархом російської православної церкви Кирилом.

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Теги: Володимир Зеленський Папа Римський Італія

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