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Суддя Марина Барсук розповіла про оновлення комунікації між судами та медіа

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Суддя Марина Барсук розповіла про оновлення комунікації між судами та медіа
Марина Барсук

В Україні створюють принципи комунікації з медіа: суддя Марина Барсук розповіла деталі

Судова система має унормувати правила доступу журналістів та громадськості до судових засідань та судової інформації. На цьому наголосила суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук. Про це йдеться в матеріалі «Суди зрозумілі для суспільства», опублікованому на сайті ТСН. На її думку, судова система в Україні має стати відкритішою, зрозумілішою й ближчою до суспільства.

За словами судді Барсук, сучасна судова влада повинна відмовитися від образу «закритої інституції» та перейти до прозорого, професійного діалогу з медіа і громадянами.

«Це не просто про відкритість – це про професійне партнерство заради спільної мети: довіри до правосуддя та демократії», – підкреслила вона.

Суддя повідомила, що одним із важливих кроків на цьому шляху є розробка Принципів комунікації між судами та медіа – спеціального документа м’якого права, що має унормувати правила доступу журналістів та представників громадськості до судових засідань, формат надання офіційних коментарів та роз’яснень, а також етичні рамки при висвітленні судової інформації. Крім того, у документів чітко визначаються стандарти поведінки суду щодо медіа та присутніх у залі.

За словами Марини Барсук, Принципи створюються в межах Українсько-нідерландського проєкту «Судова влада і суспільство в Україні» за активної участі ПАГС, інших судів різних юрисдикцій, міжнародних експертів, а також представників громадських організацій. Зокрема, пропозиції до проєкту надало Громадське об’єднання «Інститут розвитку регіональної преси».

Документ уже презентували під час спільного круглого столу за участі суддів, журналістів, медіаекспертів та правозахисників. Його обговорення викликало зацікавлення та підтримку з боку ключових інституцій: Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Коментуючи цю ініціативу, вона наголосила, що суспільство очікує не закритості, а діалогу, і судова влада готова до відповідального, системного спілкування, яке відповідає сучасним демократичним викликам.

«Ми не боїмося діалогу з медіа та представниками від громадськості. Навпаки – ми йдемо їм назустріч. Бо довіра – це те, що вибудовується всіма сторонами», – заявила суддя-спікер ПАГС.

На думку Марини Барсук, саме системна комунікація є ключем до ефективного правосуддя.

«Перехід від оборони до партнерства – ось що має стати новою парадигмою відносин між судами, медіа та громадськістю», – підсумувала вона.

Теги: судова система суддя правосуддя влада

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