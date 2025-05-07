У Греції гострий дефіцит кадрів: влада шукає робітників за кордоном

Греції терміново потрібно 80 тис. працівників для роботи у готелях та ресторанах

Греція зіткнулася з рекордним дефіцитом кадрів – не вистачає близько 80 тис. працівників у туризмі, сільському господарстві та будівництві. Місцеві жителі відмовляються від професій у цих сферах, тому влада шукає кадри за кордоном. Про це пише «Главком» з посиланням на The Guardian.

На одному з тихих ринків біля підніжжя Акрополя на фасаді таверни висить лаконічне, але термінове оголошення: «Потрібні кухарі, офіціанти, персонал кухні». Подібні таблички сьогодні зустрічаються по всій Греції – кадровий дефіцит досяг критичного рівня саме тоді, коли туристична галузь, ключова для економіки, переживає пік активності.

Греції терміново потрібно 80 тис працівників у готелях та ресторанах – від кухарів та офіціантів до рятувальників та адміністраторів. Тепер галузь покладається на мігрантів, прохачів притулку та надію, що румуни та інші вихідці зі Східної Європи знову приїдуть на заробітки.

«З кожним роком все важче шукати працівників. Греки тепер віддають перевагу офісній роботі – без нічних змін і вихідних», – каже власник таверни в Афінах. Туризм забезпечує майже чверть ВВП Греції, тому нестача персоналу становить реальну загрозу.

«Ми стикаємося з безпрецедентним браком кваліфікованих та досвідчених працівників. За нашими оцінками, потрібно 80 тис. людей», – заявив Йоргос Хотзоглу, лідер профспілки POEET.

За його словами, проблема криється і в системі: сезон триває лише кілька місяців, а допомога з безробіття виплачується лише три.

Щоб уникнути колапсу галузі, Греція розпочала легалізацію 30 тис незареєстрованих мігрантів та уклала трудові угоди з Єгиптом, Індією, Бангладеш та Молдовою.

«У нас на кухні працює один бангладешець – чудовий хлопець. Нещодавно навіть отримали пропозицію про найм із Дубаю», – ділиться власник таверни в Афінах.

З цього місяця прохачі притулку з таборів почнуть працювати на півночі країни після навчання, проведеного Асоціацією готельєрів. Це викликає суперечки у країні, яку раніше звинувачували у незаконному витісненні мігрантів на кордоні.

На тлі кризи міністр міграції Макіс Ворідіс пообіцяв інтенсифікувати депортацію нелегальних мігрантів. Але Греція розуміє, що потребує їх.

«Абсурдно говорити про висилку, коли до 2050 року потрібно заповнити 750 тис. робочих місць. Багато хто з цих молодих людей уже став кваліфікованими працівниками», – зазначає Софія Кувелакі, голова організації із захисту прав дітей-біженців.

Нагадаємо, у Греції у квітні відбувся загальнонаціональний страйк профспілок, у зв'язку з чим пороми стояли у порту, авіарейси було скасовано, а громадський транспорт працював лише частково. Понад 15 тис. людей вийшли на вулиці Греції під час другого загального страйку цього року, вимагаючи підвищення зарплат відповідно до зростання вартості життя.