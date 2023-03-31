Священник УПЦ МП на Буковині допомагав ухилянтам утікати від мобілізації

«Пунктом збору» ухилянтів було визначено територію монастиря

Служба безпеки заблокувала на Буковині ще один канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон.До організації протиправної діяльності причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами. Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати «безперешкодний» виїзд до Румунії.

При цьому спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування на території ЄС.

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«Пунктом збору» ухилянтів було визначено територію монастиря. Саме звідти їх мали вивезти за кордон.

Але замість «обіцяних» документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали «зеленку», через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції. Наразі клірику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Щодо його спільника – справа вже розглядається у суді.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Нагадаємо, нардеп та член комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський анонсував законопроєкт про реєстр «ухилянтів». У Верховній Раді документ ще не зареєстрований, бо нардеп доробляє деталі законодавчої ініціативи.