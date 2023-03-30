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В Україні з'явиться реєстр «ухилянтів». Хто туди потраплятиме?

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні з'явиться реєстр «ухилянтів». Хто туди потраплятиме?
В Україні може з'явитися реєстр «ухилянтів»
фото: mil.in.ua

Законопроєкт дозволить оприлюднювати особисті дані чоловіків, які ухиляються від мобілізації

Нардеп та член комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський анонсував законопроєкт про реєстр «ухилянтів». У Верховній Раді документ ще не зареєстрований, бо нардеп доробляє деталі законодавчої ініціативи. Про це він заявив у коментарі журналістам «Фокусу». 

Ідея законопроєкту така: якщо військовозобовʼязаний був належним чином поінформований про необхідність зʼявитись до ТЦК (Територіальний центр комплектування – «Главком»), але не прийшов – наприклад, двічі поспіль, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані – імʼя, прізвище, якісь ідентифікаційні ознаки в окремому переліку. Після того, як чоловік все ж таки виконає своє зобов'язання, то інформація з реєстру буде вилучена.

«Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину», – коментує парламентарій.

За його словами, оприлюднення особистих даних, серед іншого, може виконувати функцію певного суспільного тиска на чоловіка, який ухиляється від прибуття до ТЦК.

Як пояснює Веніславський, депутати тільки почали працювати над законодавчими ініціативами такого кшталту. Очікувати на оформлення їх у вигляді конкретних законопроєктів можна через місяць-два.

Нагадаємо, що Федір Веніславський розповів, чи будуть повістки відправлятися через месенджери

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Теги: реєстр Федір Веніславський ухилянти закон

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