Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових гелікоптерів

У рішенні уряду не вказано тип гелікоптерів, проте раніше повідомлялося про намір Північної Македонії передати Мі-24

Сьогодні уряд Північної Македонії ухвалив рішення передати Україні бойові гелікоптери. Про це повідомляє місцеве видання Fokus.

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«Уряд розглянув і взяв до відома інформацію про потребу укласти протокол про передання авіації (гелікоптерів) між міністерствами оборони Північної Македонії та України й ухвалив відповідний протокол», – йдеться в повідомленні.

У рішенні уряду не вказано тип гелікоптерів, проте очільниця македонського Міноборони Слав’янка Петровська раніше говорила про намір передати Україні гелікоптери Мі-24, які Скоп’є придбало в Києва у 2001 році. Ймовірно їх буде 12.

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Раніше Північна Македонія передала Україні танки, які колись отримала від Росії.

До слова, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.