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Скільки чоловіків втекло за кордон? Опитування показало невтішні результати

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скільки чоловіків втекло за кордон? Опитування показало невтішні результати
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Респонденти зазначили, що близько 20% їхніх знайомих чоловіків виїхали за кордон без законних підстав

Під час воєнного стану в Україні суттєво «лімітували» виїзд за кордон чоловіків. Загалом станом на 1 березня 2023 року за «загальною процедурою» було видано більше 1,27 млн дозволів на виїзд. Проте 21% респондентів зазначили, що мають знайомих чоловіків, які виїхали з України без законних підстав. Про це йдеться в опитуванні Українського інституту майбутнього. 

Респонденти повідомили, що найчастіше чоловіки виїжджали закордон завдяки волонтерській діяльності або давали хабаря на кордоні. 16% виїхали через оформлену інвалідність, а 15% виїхали закордон завдяки оформлення інвалідності з наступною необхідністю догляду/опікунства на дітей/дружину/мати/батька. 14% і 13% чоловіків виїхали за межі України через навчання або бізнес-мету відповідно.

Скільки чоловіків втекло за кордон? Опитування показало невтішні результати фото 1

Серед іншого частіше зазначали виїзд через окуповані території/або окуповану АР Крим до Росії, а потім до Європи; виїзд в перші дні повномасштабної війни (24 та навіть 25 лютого чоловіків ще випускали за кордон України).

Майже половина учасників дослідження (46%) зазначають, що кожен з тих, хто виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення, має вирішувати самостійно за себе щодо повернення до України. 

Досліджування проводилося Українським інститутом майбутнього для оцінки міграційних процесів та настроїв з 20 до 23 березня 2023 року.

В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1200 респондентів.

Нагадаємо, суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську. Обвинувачений зізнався у суді: не бажає бути мобілізованим, бо має погане передчуття.

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До слова, в ООН порахували, скільки українських біженців перебуває у Європі.  

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Теги: українці кордон ухилянти

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