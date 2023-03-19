Чому Сі Цзіньпін їде в Росію

Сі поспішає до Москви, доки не розпочався надзвичайно небезпечний для росіян український наступ

Китайський «мирний план» – план порятунку Путіна. Росія за Путіна виконує для Китаю, з одного боку, роль дійної корови, що забезпечує дешевим ресурсним молоком (від енергоносіїв до лісу), а з іншого – громовідводу, що притягує до себе блискавки із Заходу, які в іншому випадку могли б обрушитися на Піднебесну.

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Зараз китайська влада з жахом бачить, як їхня корова розлютилася і мчить назустріч загибелі. Вони намагаються зробити останню спробу її врятувати. Саме для цього Сі їде до Москви.

Врятувати путінський режим можна лише, призупинивши війну в Україні. Саме не завершивши, а призупинивши. Щоб завершити війну, Росії треба забратися з окупованих українських територій, інакше конфлікт не закінчиться. А на це Путін ніколи не піде, бо постане в очах російської верхівки слабаком-невдахою і втратить владу. Однак війну він все одно програє. Отже, щоб його врятувати, її треба заморозити.

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Сі поспішає до Москви, доки не розпочався надзвичайно небезпечний для росіян український наступ, сподіваючись вмовити Путіна прийняти китайський «мирний план». Російський диктатор у цьому випадку повинен буде оголосити про припинення вогню, готовність до переговорів та перемир'я. Потім Сі спробує переконати Зеленського також піти на припинення вогню та переговори (таку зустріч вже анонсували світові ЗМІ). Якщо Зеленський не погодиться, Китай під приводом того, що Україна нібито зірвала його мирні зусилля, може почати відкрито допомагати Росії.

Однак Путін неадекватний, не розуміє, що програє війну і, ймовірно, не піде на рятівний для нього китайський план. Він, як і слабкі люди, найбільше боїться публічно проявити свою слабкість. Адже, як він сам каже: «слабких б'ють». Путін може вважати, що його заклик до безстрокового перемир'я сприймуть противники як ознака слабкості. А це неприйнятно для нього.

Чи вийде в Сі те, що не вдалося Ердогану, який теж намагався схилити майбутнього гаазького підсудного до припинення вогню? Дуже сумніваюся. Швидше за все, Путін знову піде максимум на якусь профанацію, на кшталт провального «різдвяного перемир'я», яке він свого часу оголосив під тиском Туреччини.

До речі, Ердоган вже зневірився рятувати Путіна і карає його за незговірливість. У разі невдачі своєї рятувальної місії Сі також буде вкрай незадоволений, а Путін втратить останнього реального союзника і шанс на порятунок.