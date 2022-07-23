«Такого страхіття ми тоді не бачили»: 92-річна українка порівняла дві пережиті війни (відео)

Алла Іванівна щодня дивиться телевізор і плаче

Аллі Іванівні 92 роки. Вона переживає вже другу війну. Відео зі старенькою, яку зустрів у робочій поїздці, оприлюднив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Такого страхіття ми тоді не бачили», – каже бабуся про Другу світову війну.

«Ми знаємо, що таке війна, але такого безчинства не було. Я щодня дивлюся телевізор і плачу. Щоб так убивати людей, безневинних діток, щоб так бомбить… Господи… Я не знаю, як його земля держить», – додає Алла Іванівна.

Нагадаємо, що 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.