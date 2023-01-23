Танкова допомога: якою наступальною бронетехнікою союзники посилять ЗСУ

Україна отримає чимало бойових машин Bradley, Stryker, Marder і не тільки

Союзники України нарощують поставки та обіцяють передати Збройним силам України необхідну для наступів бронетехніку. Партнери посилять нашу армію великою кількістю бойових машин.

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Stridsfordon 90 (Швеція)

Напередодні восьмої зустрічі союзників у форматі «Рамштайн» шведський уряд оголосив про поставки бойових машин піхоти Stridsfordon 90 (CV90). Йдеться про партію з 50 одиниць, які будуть основною пакету майже на $420 млн.

Військова підтримка України абсолютно важлива. Бажання України щодо того, чого вони хочуть, мають велику вагу у нашому рішенні. Швеція надішле близько 50 своїх броньованих бойових машин піхоти типу CV90. Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон

CV90 (Combat Vehicle 90) знаходяться на озброєнні скандинавських країн, Естонії, Нідерландів, також відомо про закупівлю для збройних сил Чехії та Словаччини.

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Місткість бронетехніки – 3+8 (екіпаж та десант), нова версія через модернізовану башту вміщує сім десантників. Максимальна швидкість – до 70 км/год. Запас ходу – 320 км.

Головне завдання, як і у всіх бойових машин піхоти – підтримка живої сили на полі бою. Шведська CV90 відрізняється гарним захистом, її корпус та башта виготовлені з катаних сталевих бронеплит з використанням рознесеного бронювання. Також на корпус додатково навішують модулі композитної броні та комплекси активного захисту.

Бронемашина може вести ефективний вогонь під час руху. Оснащена денним та нічним тепловізорними прицілами з лазерним далекоміром. На озброєнні Швеції приблизно 500 одиниць.

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Зазначимо, найімовірніше Збройні сили України отримають бронемашини модифікації CV9040 – це основний варіант для шведських сухопутних військ. Загалом Stridsfordon CV90 позитивно зарекомендували себе у військових діях, зокрема у боях з талібами в Афганістані.

Senator (Канада)

Про передачу партії з 200 бронеавтомобілів Senator минулого тижня оголосила міністр оборони Канади Аніта Ананд. За її словами, на заводі компанії Roshel сьогодні працюють приблизно 80 українських біженців, які роблять внесок у виробництво цих БТР для ЗСУ.

Senator випускаються з 2019 року, вони побудовані на платформі важкої вантажівки Ford F-серії. Оснащені сталевим кузовом та склом, які здатні витримувати влучання з 50-каліберної зброї. Крім того, захист дозволяє витримати підрив на міні чи гранаті. Колеса мають систему Run Flat з підкачуванням шин на ходу.

Кабіна герметична, у ній встановлена система очищення повітря для фільтрації хімічних, біологічних чи радіоактивних речовин у разі застосування зброї масового ураження. На даху можуть бути встановлені різні бойові модулі.

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Зазначимо, кілька одиниць Senator перебувають на озброєнні Сил оборони України з весни 2022 року.

FV430 Mk.3 Bulldog (Велика Британія)

У середині січня міністр оборони Великобританії Бен Воллес оголосив про найбільший пакет військової допомоги для України. Крім танків Challenge 2 та самохідних гаубиць AS-90 до нього увійшли приблизно сотня одиниць бронетехніки, у тому числі бронетранспортери FV430 Mk.3 Bulldog.

Цей пакет є важливим збільшенням можливостей України. Це означає, що вони можуть перейти до вигнання російських військ із української землі.

Mk.3 Bulldog – це модернізований варіант БТР на базі гусеничної платформи FV430, яка використовується з 1960-х років. Конкретно ця модифікація була розроблена для англійських військових в Іраку.

Екіпаж – 2+10 (екіпаж та десант), бойова маса – 13 тонн, максимальна швидкість – 72 км/год, запас ходу – 590 км. Крім того, Mk.3 Bulldog здатні плавати зі швидкістю 6 км/год.

Stryker (США)

До одного з крайніх пакетів військової допомоги від США вперше увійшли бронетранспортери Stryker. Очікується, що Збройні сили України отримають приблизно 90 одиниць.

Це основне озброєння бригадних бойових груп армії США, призначене для доставки піхоти на поле бою, ведення бою з машини, вогневої підтримки та забезпечення бойових дій механізованих підрозділів. Перші екземпляри сімейства Stryker надійшли на озброєння на початку 2000-х.

Завдяки покращеній броні вони менш уразливі до вогню, ніж бронетранспортери типу M113 (вже застосовуються Збройними силами України). А озброєння залежить від конкретної моделі.

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Крім того, модифікація M1128 має унікальну башту з 105-міліметровою гарматою Royal Ordnance L7.

M2A2 Bradley (США)

Станом на січень США у двох пакетах оголосили про передачу більше сотні бойових машин M2A2 Bradley. Очікується, що перші одиниці надійдуть до Збройних сил України протягом кількох тижнів, навчання українських екіпажів уже розпочалося.

Bradley призначені для транспортування піхоти, ведення бою та вогневої підтримки. Активно застосовувалися американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку.

Максимальна скорострільність – 500 пострілів за хвилину. Максимальна швидкість – 66 км/год шосе, 40 км/год бездоріжжям, 7,2 км/год на плаву. Запас ходу – 483 км.

Ефективна дальність вогню автоматичної гармати M242 Bushmaster становить 2 км, максимальна дальність ураження ракетами TOW - до 3,7 км. Раніше у Пентагоні говорили, що Україна отримає модифікації з протитанковими ракетними комплексами.

Marder (Німеччина)

Німеччина у межах військової допомоги планує відправити до України приблизно 40 гусеничних бойових машин Marder виробництва концерну Rheinmetall. Поставки очікуються у першому кварталі 2023 року.

Це одна з найстаріших БМП у світі, але досі вважається однією з найкращих. Бронемашина розвиває швидкість до 65 км/год, перевозить трьох членів екіпажу та шістьох десантників. Застосовується як підтримка танкових з'єднань.

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Крім того, Marder вважається надійною бронетехнікою, порівняно з новим поколінням німецьких БМП Puma.

AMX-10RC (Франція)

Міністерство оборони Франції розраховує протягом двох місяців поставити Україні важкі бронеавтомобілі AMX-10RC. Їх ще називають колісні або легкі танки, хоча таке визначення використовується в основному в медіа. Скільки одиниць буде передано поки невідомо.

Максимальна швидкість – 85 км/год, запас ходу – 800 км.

Бронемашина оснащена системою захисту від ядерної, біологічної та хімічної небезпеки. Вважається, що рівень бронезахисту не захищає від адекватних загроз на полі бою, оскільки AMX-10RC може бути вражений на всіх реальних дистанціях навіть з гармати 30 мм.

Крім того, основна зброя не уніфікована з іншими 105 мм снарядами НАТО і використовує спеціальні боєприпаси.

Bastion (Франція)

На початку січня президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що готуються поставки бронетранспортерів ACMAT Bastion для Збройних сил України. Про кількість поки офіційно не повідомлялося, але раніше ЗМІ писали про можливу передачу 20 одиниць. Причому це будуть нові машини, виготовлені за контрактом компанії Arquus з Міністерством оборони Франції.

Bastion – це багатоцільовий вседорожній бронетранспортер. Створювався для французького спецназу в Африці, а також для експорту на Близький Схід та Північну Америку.

Його маса – 12 тонн, місткість – два члени екіпажу та від 8 до 10 десантників, максимальна швидкість – 110 км/год.

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Нагадаємо, Зеленський погодив з Макроном подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення української ППО. Також Франція передає Україні легкі танки і бронетранспортери Bastion.

До слова, продовжують підтримувати ЗСУ і Штати: новий пакет допомоги США є одним із найбільших, оголошених із початку повномасштабної війни – названо вартість нового пакету допомоги США Україні.

Як відомо, Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні: акцент буде зроблено на протиповітряній обороні.