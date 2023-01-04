Франція передає Україні легкі танки і бронетранспортери Bastion

Bastion – це французький багатоцільовий бронетранспортер французької компанії ACMAT. Нині виробляють машину дві компанії — Arquus у Франції та AM General у США. Машина заснована на колісному шасі за формулою 4х4. БТР розроблено в 2012 році. За цей час його експлуатували у різних війнах в Африці та на Близькому Сході.

Бронювання машини дозволить захистити екіпаж від куль калібром 7,62 мм та уламків мін.

Основні характеристики Bastion: маса – 12 тонн; кількість пасажирів у десантному відділенні – вісім або 10; екіпаж – дві особи; основне озброєння – 12,7 або 7,62 мм кулемет із можливістю дистанційного керування; максимальна швидкість – 110 км/год; дальність ходу – 1 400 км.