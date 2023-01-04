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Франція передає Україні легкі танки і бронетранспортери Bastion

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Франція передає Україні легкі танки і бронетранспортери Bastion
Бронювання машини дозволить захистити екіпаж від куль калібром 7,62 мм та уламків мін
фото ілюстративне

Зеленський погодив з Макроном подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення української ППО 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еманнуелем Макроном. Франція ухвалила рішення передати Україні легкі танки. Про це глава української держави повідомив за підсумками розмови.

«Провів тривалу й детальну розмову з президентом Франції щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion», – йдеться в повідомленні.

Також сторони погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей і домовилися працювати над реалізацією формули миру.

Bastion – це французький багатоцільовий бронетранспортер французької компанії ACMAT. Нині виробляють машину дві компанії — Arquus у Франції та AM General у США. Машина заснована на колісному шасі за формулою 4х4. БТР розроблено в 2012 році. За цей час його експлуатували у різних війнах в Африці та на Близькому Сході.

Бронювання машини дозволить захистити екіпаж від куль калібром 7,62 мм та уламків мін.

Основні характеристики Bastion: маса – 12 тонн; кількість пасажирів у десантному відділенні – вісім або 10; екіпаж – дві особи; основне озброєння – 12,7 або 7,62 мм кулемет із можливістю дистанційного керування; максимальна швидкість – 110 км/год; дальність ходу – 1 400 км.

Нагадаємо, 31 грудня під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія.

Крім того, Франція створила фонд військової підтримки України.

Теги: Франція Україна війна росія окупанти

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