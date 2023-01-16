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Британія оголосила про новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія оголосила про новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
ЗСУ отримають ескадрон танків Challenger 2
фото ілюстративне

Україна отримає 100 одиниць бронетехніки та десятки безпілотників

Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, виступаючи в Палаті громад, передає The Guardian.

До пакету увійшли:

  • ескадрон танків Challenger 2;
  • вісім САУ AS90 + буде більше;
  • 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР FV430 Bulldog;
  • десятки БпЛА;
  • 100 000 артилерійських снарядів;
  • 100 «вдосконалених ракет»;
  • запчастини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Таким чином Британія стала першою країною, яка передала Україні основні бойові танки.

Раніше Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню.

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Теги: Україна окупанти росія війна Велика Британія

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