Британія оголосила про новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Україна отримає 100 одиниць бронетехніки та десятки безпілотників
Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, виступаючи в Палаті громад, передає The Guardian.
До пакету увійшли:
- ескадрон танків Challenger 2;
- вісім САУ AS90 + буде більше;
- 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР FV430 Bulldog;
- десятки БпЛА;
- 100 000 артилерійських снарядів;
- 100 «вдосконалених ракет»;
- запчастини для підтримки українських танків та броньованих машин.
Таким чином Британія стала першою країною, яка передала Україні основні бойові танки.
Раніше Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню.
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