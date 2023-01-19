Названо вартість нового пакету допомоги США Україні
Американський пакет допомоги ще не остаточно сформований, але може бути наданий до кінця тижня
США мають намір завершити формування нового масштабного пакету військової допомоги Україні на загальну суму близько $2,5 млрд, який вперше включатиме бойові машини Stryker. Про це повідомляє CNN із посиланням на поінформовані джерела.
За словами одного з джерел, пакет ще не остаточно сформований, але може бути наданий до кінця тижня і він є одним із найбільших, оголошених із початку повномасштабної війни РФ проти України.
Він включатиме більше броньованих бойових машин Bradley, що в поєднанні зі Stryker є значним збільшенням кількості бронетехніки, яку США зобов'язалися надати Україні для боротьби з Росією.
За словами джерела, до списку також увійшли протимінні машини, відомі як MRAP.
Очікується, що пакет не буде включати танки або ракети дальнього радіусу дії, про які неодноразово просила Україна.
Проте, імовірно, США надішлють Україні більше боєприпасів для артилерійських систем і ракетних комплексів Himars, які постійно надавалися в останніх пакетах допомоги.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готуються оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги Україні, в якому, як очікується, не буде танків.
Про додаткову американську військову допомогу Україні США може бути оголошено вже наприкінці цього тижня.
Нагадаємо, що США досягли угоди щодо постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, що розташовані на території Ізраїлю.
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