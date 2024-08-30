РФ має кілька варіантів наступу на Покровськ: деталі ISW
Окупанти намагаються оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою
У рамках наступальної операції із захоплення Покровська у Донецькій області російські війська здійснюють дві ключові тактичні операції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Перша тактична операція реалізовується вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограду і просування до околиць Покровська.
Друга тактична операція проводиться вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська, спрямована на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ.
Аналітики ISW переконані, що російське військове командування, ймовірно, розглядає обидві тактичні операції як бажані передумови для початку інтенсивних наступальних дій захоплення Покровська.
Зазначається, що нещодавно російські війська оточили українські позиції на південний схід від Покровська вздовж Карлівського водосховища і змусили українські війська відступити з обмежених позицій в цьому районі.
Ймовірно, вони сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно велике місто Мирноград і його околиці.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на одному із найгарячіших напрямків фронту – Покровському, тривають жорсткі бої, росіяни за будь-яку ціну хочуть прорвати оборону ЗСУ.
За його словами, найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово. Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ.
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