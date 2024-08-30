РФ має кілька варіантів наступу на Покровськ: деталі ISW

Війська РФ будуть реалізовувати кілька операцій для захоплення Покровська

Окупанти намагаються оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою

У рамках наступальної операції із захоплення Покровська у Донецькій області російські війська здійснюють дві ключові тактичні операції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Перша тактична операція реалізовується вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограду і просування до околиць Покровська.

Друга тактична операція проводиться вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська, спрямована на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ.

Аналітики ISW переконані, що російське військове командування, ймовірно, розглядає обидві тактичні операції як бажані передумови для початку інтенсивних наступальних дій захоплення Покровська.

мапа: ISW

Зазначається, що нещодавно російські війська оточили українські позиції на південний схід від Покровська вздовж Карлівського водосховища і змусили українські війська відступити з обмежених позицій в цьому районі.

Ймовірно, вони сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно велике місто Мирноград і його околиці.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на одному із найгарячіших напрямків фронту – Покровському, тривають жорсткі бої, росіяни за будь-яку ціну хочуть прорвати оборону ЗСУ.

За його словами, найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово. Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ.