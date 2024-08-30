Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ має кілька варіантів наступу на Покровськ: деталі ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
РФ має кілька варіантів наступу на Покровськ: деталі ISW
Війська РФ будуть реалізовувати кілька операцій для захоплення Покровська
фото з відкритих джерел

Окупанти намагаються оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою

У рамках наступальної операції із захоплення Покровська у Донецькій області російські війська здійснюють дві ключові тактичні операції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Перша тактична операція реалізовується вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограду і просування до околиць Покровська.

Друга тактична операція проводиться вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська, спрямована на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ. 

Аналітики ISW переконані, що російське військове командування, ймовірно, розглядає обидві тактичні операції як бажані передумови для початку інтенсивних наступальних дій захоплення Покровська.

РФ має кілька варіантів наступу на Покровськ: деталі ISW фото 1
мапа: ISW

Зазначається, що нещодавно російські війська оточили українські позиції на південний схід від Покровська вздовж Карлівського водосховища і змусили українські війська відступити з обмежених позицій в цьому районі.

Ймовірно, вони сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно велике місто Мирноград і його околиці. 

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на одному із найгарячіших напрямків фронту – Покровському, тривають жорсткі бої, росіяни за будь-яку ціну хочуть прорвати оборону ЗСУ. 

За його словами, найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово. Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ.

Читайте також:

Теги: війна фронт Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Покровському напрямку йдуть тяжкі бої у районі Воздвиженки, Михайлівки та Новогродівки
Наступ росіян на Покровськ може стати для них фатальним
20 серпня, 10:00
Вартість зведення І черги проєкту – 1,8 млрд грн. Держава цього року виділила лише 400 млн грн
Таємничі постаті на військовому цвинтарі. Гучний тендерний скандал у деталях Скандал
3 серпня, 13:25
На місці російського удару продовжують працювати необхідні служби
Кількість загиблих та поранених у Костянтинівці зросла (фото)
9 серпня, 17:48
Як і коли українські сили розмістили танки Challenger 2 у Курській області невідомо
Україна використовує британські танки Challenger 2 в Курській області – Sky News
15 серпня, 12:56
За словами Лубінця, українська сторона постійно виступає з ініціативою проведення великих обмінів
Як операція ЗСУ в Курській області вплине на обмін полоненими: Лубінець зробив заяву
16 серпня, 12:22
Біля Стельмахівки на Луганщині російських окупантів було відкинуто
Окупанти захопили три села на Донеччині (мапа)
13 серпня, 16:14
20 травня 2024 року Віталій Силка був призваний до лав ЗСУ. Пройшов навчання і вступив у запеклий бій із ворогом
Загинув під час виконання бойового завдання у Суджанському районі. Згадаймо Віталія Силку
19 серпня, 09:00
Мер Москви Собянін заявив про одну з наймасштабніших спроб нападу на російську столицю
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів, під ударом – Москва
21 серпня, 09:13
Священнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
Вихваляв Путіна: на Вінниччині СБУ затримала священника УПЦ МП
21 серпня, 13:38

Події в Україні

Втрати ворога станом на 30 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ має кілька варіантів наступу на Покровськ: деталі ISW
РФ має кілька варіантів наступу на Покровськ: деталі ISW
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
Ворог завдав удару по Сумах: виникла пожежа, місто задимлене
Ворог завдав удару по Сумах: виникла пожежа, місто задимлене
Окупанти просунулися в Синьківці: аналіз ISW
Окупанти просунулися в Синьківці: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Економічна криза в Китаї змушує людей протестувати – Bloomberg
5208
Путін відвідає Монголію, де його можуть арештувати
5048
Одна із найменших країн Європи оголосила назвичайний стан: що їй загрожує
4013
Коли в Україні насправді скасували кріпацтво

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua