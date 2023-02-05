«Ти здохнеш, і всім по**й»: дружина окупанта скаржиться на байдужість командування

Жінка окупанта жаліється, що військовому керівництву байдуже на російських солдат

Дружина російського окупанта у телефонній розмові з ним поскаржилась, що його не відпускають додому на ротацію і те, що керівництву на них байдуже. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



Жінка окупанта жаліється, що військовому керівництву байдуже на російських солдат. Вона називає їх «нелюдями» і радить поскаржитись на командування.

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«Треба щось писати, бо так не робиться. Треба скаржитися, я не знаю, кудись звертатися», - каже вона чоловіку.

Окрім цього окупантів не відпускають з фронту додому на відпочинок. З розмови також стає зрозуміло, що вона просить його розірвати договір і піти з армії.

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Раніше окупант розповів, як ЗСУ знищили табір росіян.