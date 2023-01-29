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Окупанти обстріляли Харківщину: поранено жінку

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Харківщину: поранено жінку
Харківщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

«Терор мирного населення Харківщини з боку російських військ триває... Внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих. У Куп'янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості», – написав він.

Наразі в області також тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети.

«На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та перемогу України!», – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, триває 340-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

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Теги: окупанти розмінування жінка населення Олег Синєгубов Щастя поранення Бахмут Вугледар

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