Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Білорусь продає Росії танки 

Білоруські війська повністю укоплектовані технікою

Білорусь модернізує та продає для Росії радянські танки. Адже у Білорусі багато чого виробляється, зокрема приціли, включаючи нічні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній командир бригади білоруських десантників Валерій Сахащик. Він також є членом Об`єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони і нацбезпеки. По суті, «воєнним міністром».

Білоруський воєнний округ у СРСР був округом другого ешелону, біля ставки військ західного напрямку. У Білорусі на складах, так само як в Україні, після розвалу СРСР залишалася величезна кількість озброєння, яке останніми роками Білорусь продавала. Але не вигідно продавати немодернізовані танки, вони коштують дуже дешево. Набагато вигідніше проводити їх ремонт, модернізацію та продавати опісля за гарною ціною.

«Наскільки я знаю, на кінець минулого року у Білорусі було близько 150 немодернізованих танків. Я думаю, що зараз просто у прискореному порядку проводять їх та продають Росії. Це не пов’язане із утворенням угруповання проти України, це зовсім інший бізнес-проект. Лукашенко продає те, що є зайвим, це вигідний бізнес. Білоруські війська повністю укомплектовані», – каже Сахащик.

До слова, до Білорусі зараз прибувають російські війська. Причому на телекамеру показують «чмобіків», яких тільки призвали до армії, а насправді до Білорусі приїжджає досить багато досвідчених бійців з бойовим досвідом із технікою, озброєнням та боєприпасами.

Нагадаємо, у Білорусі забирають до армії чоловіків навіть старше 35 років.

Як відомо, у Генштабі не виключають, що росіяни знову можуть вдатися до наступу на Київ з Білорусі – через Чорнобильську зону або Чернігівську область.