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Відмовився обслуговувати військових РФ: у Білорусі затримано директора магазину

Надія Клочко
glavcom.ua
Відмовився обслуговувати військових РФ: у Білорусі затримано директора магазину
Росія продовжує перекидати військових на територію Білорусі
фото: міноборони Білорусі

Білоруська міліція заявляє, що затриманий був учасником антилукашенківського протестного руху та перераховував кошти на підтримку ЗСУ

В білоруському місті Барановичі затримали директора магазину автозапчастин, який називав російських військових окупантами та відмовився продавати їм свій товар. Про це повідомляють білоруські ЗМІ з посиланням на наближений до міліції Білорусі Telegram-канал.

Повідомляється, що директор магазину сказав своєму продавцеві не обслуговувати російських військових, назвавши їх окупантами. Білоруські силовики стверджують, що керівник магазин брав участь у протестах за вільні вибори у 2020 році, а з початком війни в Україні регулярно перераховував гроші на підтримку Збройних сил України.

Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження.

Зазначимо, раніше стало відомо, що у Білорусі повним ходом триває мобілізація, забирають до армії чоловіків навіть старше 35 років. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній командир бригади білоруських десантників, підполковник запасу Валерій Сахащик.

Нагадаємо, генерал Олександр Сирський вважає, що російські військові ризикують припуститися чергової помилки, схожої до тієї, яка була скоєна на початку війни. На його думку, події в Білорусі свідчать про те, що російські війська планують розпочати наступ на північному напрямку з метою перерізання логістичних ланцюжків української армії. Однак такі дії призведуть до повторної помилки ЗС РФ, які на початку війни надто розтягнули свої сили на півночі України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки. 

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ  можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов не виключає, що росіяни знову можуть вдатися до наступу на Київ з Білорусі – через Чорнобильську зону або Чернігівську область. 

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Теги: Білорусь росія війна

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