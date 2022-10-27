Загроза нового нападу на Київ: Генштаб назвав можливі напрямки вторгнення

Олексій Громов запевнив, що ЗСУ готові до можливого нападу російських військ з боку Білорусі

У Генштабі не виключають, що росіяни знову можуть вдатися до наступу на Київ з Білорусі – через Чорнобильську зону або Чернігівську область. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

«Ми не виключаємо, що противник знову може вдатися до наступу на Київ. Насамперед вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Одним із варіантів так званого повалення конституційного устрою України є захоплення Києва і ліквідація воєнно-політичного керівництва», – сказав Громов.

Водночас представник Генштабу зазначив, що ЗСУ набули бойового досвіду боротьби з ворогом, і насамперед це досвід лютого-березня 2022 року.

«Ми передбачаємо, що противник може вдатися до операції насамперед з Республіки Білорусь. Це може бути як напрямок з території Чорнобильської зони, а також з Чернігівської області. Ми готові до цього, але на даний час ми не бачимо загрози, що противник безпосередньо буде атакувати», – наголосив він.

Громов також додав, що зараз насамперед від противника слід очікувати більше атак на об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, генерал Олександр Сирський вважає, що російські військові ризикують припуститися чергової помилки, схожої до тієї, яка була скоєна на початку війни. На його думку, події в Білорусі свідчать про те, що російські війська планують розпочати наступ на північному напрямку з метою перерізання логістичних ланцюжків української армії. Однак такі дії призведуть до повторної помилки ЗС РФ, які на початку війни надто розтягнули свої сили на півночі України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки.

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.