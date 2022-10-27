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Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: у Білорусі повним ходом іде мобілізація, незгодних б’ють

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: у Білорусі повним ходом іде мобілізація, незгодних б’ють
фото ілюстративне

Усі частини з'єднання Сил спеціальних операцій Білорусі доукомплектовують до штатів воєнного часу

У Білорусі забирають до армії чоловіків навіть старше 35 років. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній командир бригади білоруських десантників, підполковник запасу Валерій Сахащик.

«Мобілізація йде повним ходом. Починали з військовослужбовців усіх категорій: солдатів, сержантів, прапорщиків, офіцерів, які служили у Силах спеціальних операцій. Призивали до віку 35 років. Зараз уже і старших забирають до армії», – розповів Сахащик.

Підполковник розповів, що усі частини з'єднання Сил спеціальних операцій Білорусі доукомплектовують до штатів воєнного часу.

«Щодо сухопутних військ, точної інформації немає. Але заклики приєднуватися до армії мають місце всюди. Білорусів уже не випускають за кордон, вручають повістки, це вже має масовий характер», – додав Сахащик.

Білорусів, які намагаються протестувати проти мобілізації, лупцюють та кудись забирають. Зокрема, в одному з військкоматів Вітебської області кілька днів 50 людей прибули за повістками. Двоє солдатів запасу почали ставити питання військовим: «Куди? Навіщо? Скільки? А чи не відправлять нас на війну? На війну ми не хочемо!». За словами Сахащика, військком не став відповідати на запитання. А потім до хлопців прийшли омонівці (ОМОН – мобільний загін спеціального призначення), відлупцювали їх гумовими кийками, закували у наручники, кинули до машини і кудись відвезли. Більше подібних питань ніхто з призваних не ставив.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що у місті вже перебувають білоруські військові.

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Теги: війна росія Україна окупанти Білорусь мобілізація

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