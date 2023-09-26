Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ
фото з відкритих джерел

Глава українського Міноборони «не підтвердив і не спростував» смерть командувача Чорноморського флоту РФ

Імовірна смерть командувача російського Чорноморського флоту Віктора Соколова стала б гарною новиною та свідченням деокупації української території. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.
Як зазначає видання, глава українського Міноборони «не підтвердив і не спростував» смерть командувача Чорноморського флоту РФ внаслідок ракетного удару українських воїнів по штабу окупантів у Севастополі. «Він знаходиться на наших тимчасово окупованих територіях... Його там взагалі не повинно бути. Тому, якщо він загинув, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупувати нашу територію», – наголосив Умєров.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував смерть російського командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, який нібито загинув під час атаки ЗСУ по штабу флоту в Севастополі. 

Натомість через декілька хвилин у Міноборони РФ показали кадри з засідання колегії за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. 

До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

Читайте також: Командувач Чорноморського флоту живий? Україна відреагувала на російське відео

Теги: міністр Міноборони смерть Рустем Умєров флот

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму: супутник показав знімки наслідків
Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму: супутник показав знімки наслідків
21 вересня, 14:06
Індія відмовилась від алмазної сировини з країни-агресора
Росія позбулась свого головного покупця алмазів
21 вересня, 07:52
ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW
ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW
18 вересня, 06:12
Повені в Лівії: загинуло вже понад 5000 людей
Повені в Лівії: загинуло вже понад 5000 людей
13 вересня, 02:23
Українські ЗМІ та державні структури практикують написання «путін», «москва», «кремль» «росія» та «російська федерація» з маленької літери на знак зневаги
РФ чи рф? Міністр Лісовий спантеличив громадськість новим наказом
8 вересня, 09:15
Найкращою і єдиною відповіддю на погрози Путіна є зміцнення армії, вважають у Польщі
Польща зробила гучну заяву щодо посилення армії
3 вересня, 21:29
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Прем'єр Вірменії заявив про віддалення РФ від Південного Кавказу
3 вересня, 00:55
ЗСУ успішно наступають в районі Роботиного. ISW повідомив деталі
ЗСУ успішно наступають в районі Роботиного. ISW повідомив деталі
30 серпня, 06:58
Нині обов'язкова евакуація дітей у примусовий спосіб відбувається у Вовчанській громаді Куп’янського району Харківської області
Влада проведе обов'язкову евакуацію дітей із двох районів Запоріжжя – Верещук
28 серпня, 15:50

Політика

Залужний обговорив із Міллі перебіг оборонних та наступальних операцій ЗСУ
Залужний обговорив із Міллі перебіг оборонних та наступальних операцій ЗСУ
Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ
Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ
Зеленський провів зустріч із президентом Нацради Австрії (відео)
Зеленський провів зустріч із президентом Нацради Австрії (відео)
Вступ України до ЄС: Шмигаль повідомив, які рекомендації вже виконав Кабмін
Вступ України до ЄС: Шмигаль повідомив, які рекомендації вже виконав Кабмін
Зеленський підписав закон, який відновлює звітування політичних партій про витрати
Зеленський підписав закон, який відновлює звітування політичних партій про витрати
Зеленський провів перше засідання Ставки після тривалого відрядження
Зеленський провів перше засідання Ставки після тривалого відрядження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
29K
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
22K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
21K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
19K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ
19K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту