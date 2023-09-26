Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ

Глава українського Міноборони «не підтвердив і не спростував» смерть командувача Чорноморського флоту РФ

Імовірна смерть командувача російського Чорноморського флоту Віктора Соколова стала б гарною новиною та свідченням деокупації української території. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.

Як зазначає видання, глава українського Міноборони «не підтвердив і не спростував» смерть командувача Чорноморського флоту РФ внаслідок ракетного удару українських воїнів по штабу окупантів у Севастополі. «Він знаходиться на наших тимчасово окупованих територіях... Його там взагалі не повинно бути. Тому, якщо він загинув, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупувати нашу територію», – наголосив Умєров.

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Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував смерть російського командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, який нібито загинув під час атаки ЗСУ по штабу флоту в Севастополі.

Натомість через декілька хвилин у Міноборони РФ показали кадри з засідання колегії за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

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Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.

До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

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