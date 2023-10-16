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Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
фото з відкритих джерел

У ЗСУ наголосили, що «потрібно бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України» 

Збройні сили пояснили, якщо громадянин України довгий час не з'являвся в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), актуальність інформації про його придатність до служби втрачається, тому з'являється необхідність її оновлення. Про це сказав керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

«Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані. Якщо є якесь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки використовувати правильно. Людина по базі, за реєстром військовозобов'язаних здорова, але у неї, наприклад, є хвороба, але він нічого не повідомив терцентр комплектування», – сказав Фітьо.

Нагадаємо, напередодні у Міноборони України повідомили, що в Україні посилять контроль за військовозобов'язаними, щоб уникнути випадків ухилення від мобілізації. Наталія Калмикова додала, що вже підготовлено пропозиції щодо змін до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов'язаних. Вона підкреслила, що нині сотні тисяч українців намагаються уникнути мобілізації, тому розробляються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання.

Раніше представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

Теги: ЗСУ Міноборони війна мобілізація

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