Путін призиває до війська 130 тис. росіян

У Росії призови в армію проводять двічі на рік: весною та восени

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову до лав армії РФ. Призвати повинні 130 тисяч осіб. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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«Путін підписав указ про призов на військову службу з 1 жовтня (і про звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився)», – йдеться в повідомленні.

У Росії призови в армію проводять двічі на рік: весною та восени.

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Раніше міноборони РФ заявило, що із 1 жовтня у РФ розпочнеться осінній призов на військову службу. Міністерство оборони країни-агресорки повідомляє, що усі призовники нібито проходитимуть службу на території Росії. У пункти дислокації збройних сил загарбників на тимчасово окупованих територіях чи для виконання будь-яких військових завдань їх нібито не спрямовуватимуть.

Раніше Путін підписав закон про підвищення призовного віку.