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Путін призиває до війська 130 тис. росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін призиває до війська 130 тис. росіян
фото з відкритих джерел

У Росії призови в армію проводять двічі на рік: весною та восени

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову до лав армії РФ. Призвати повинні 130 тисяч осіб. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«Путін підписав указ про призов на військову службу з 1 жовтня (і про звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився)», – йдеться в повідомленні.

У Росії призови в армію проводять двічі на рік: весною та восени.

Раніше міноборони РФ заявило, що із 1 жовтня у РФ розпочнеться осінній призов на військову службу.  Міністерство оборони країни-агресорки повідомляє, що усі призовники нібито проходитимуть службу на території Росії. У пункти дислокації збройних сил загарбників на тимчасово окупованих територіях чи для виконання будь-яких військових завдань їх нібито не спрямовуватимуть. 

Раніше Путін підписав закон про підвищення призовного віку.

Теги: росія Міноборони путін Міноборони РФ призов до армії диктатор

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