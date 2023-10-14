Окупанти бояться наступу ЗСУ на Крим й готуються обороняти лівий берег Дніпра – ISW

Українські війська відбили атаки російських сил біля Синьківки, Іванівки та Кислівки

Збройні сили України продовжують проведення наступальних операцій на кількох напрямках. Російські війська активно зміцнюють передові позиції, влаштовують мінні загородження та будують інженерні укріплення на лівому березі Дніпра, охороняючи себе від можливого наступу українських сил у бік Криму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Добровольчі батальйони «Шторм Осетія» і «Аланія» з Російської Федерації заявили про «серйозний прогрес» в розгортанні російських військ на Куп’янському напрямку, але не представили жодних доказів цього. Російський агрегатор новин повідомив, що російські війська, як вважається, продовжують рух у напрямку Крохмального.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські війська відбили атаки російських сил біля Синьківки, Іванівки та Кислівки. Крім того, українські війська відстояли атаки російських військ біля Макіївки, на південний захід від Кремінної та в районі Серебрянського лісу.

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Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ атакували Серебрянку з напрямку Кузьмине, намагаючись прорвати українську оборону та вийти до річки Сіверський Донець. Він додав, що російські сили атакували поблизу Торського, намагаючись перекрити український шлях постачання через річку Оскіл.

Російський військовий блогер заявив, що елементи новосформованої 25-ї загальновійськової армії РФ стикаються з проблемами організації, які сповільнюють їхні наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, підтверджуючи попередні оцінки ISW. Він стверджував, що підрозділи 25-ї армії ведуть «повзучий наступ» через відсутність у них бойового досвіду та організаційні помилки, які впливають на їх здатність виконувати накази зверху.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що українські війська продовжують штурмові операції на південь від Бахмута. Російські «воєнкори» стверджували, що бої тривають поблизу Оріхово-Василівки та вздовж лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 жовтня, показують, що російські війська, ймовірно, досягли обмежених успіхів на південний захід від Залізнянського. Російський військовий блогер твердив, що війська РФ нібито продовжують рух на півкілометра до Кліщіївки, хоча ISW не знайшло підтвердження цьому твердженню.

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Російські джерела стверджували, що війська РФ здійснюють наступ з Водяного та Опитного, а також у невизначених районах поблизу Авдіївки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Тоненького, Сіверного, Ласточкиного, Первомайського, Кераміка, Нетайлового та Невельського.

Український командир, який діяв поблизу Авдіївки, повідомив Washington Post у статті, опублікованій 12 жовтня, що російські сили «зосередили до трьох свіжих бригад» на Авдіївському напрямку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Російський агрегатор новин стверджував, що українські сили атакували поблизу Приютного 12 жовтня. Міністерство оборони РФ стверджувало, що російські сили нібито відбили вісім українських атак у районі кордону Донецько-Запорізької областей протягом минулого тижня.

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Генштаб ЗСУ 13 жовтня повідомив, що війська РФ здійснили безуспішні атаки поблизу Старомайорського.

13 жовтня російські джерела, включно з Міноборони РФ, заявили, що українські сили продовжують зусилля з укріплення довгострокових позицій на островах річки Дніпро та східному (лівому) березі Херсонської області.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська активно облаштовують передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на східному (лівому) березі Дніпра. Він повідомив, що росіяни заклали щонайменше три мінні поля поблизу Каховки та Малокаховки і швидко відновлюють Керченський міст, щоб підтримати матеріально-технічне забезпечення російських військ на півдні України.

Машовець також заявив, що російське військове командування коригує свою позицію на Херсонському та Кримському напрямках у відповідь на занепокоєння щодо можливості широкомасштабного форсування Україною Дніпра та розвитку українських наступальних дій на Крим.

Загальна кількість російських військ, які захищаються на цьому напрямку, становить трохи понад 75 тисяч осіб, включаючи мобілізованих українців з окупованих Криму, Запорізької та Херсонської областей.

Машовець вказав, що до складу російського угрупування військ «Дніпро» входять: вісім мотострілецьких, морських піхотних і берегових бригад оборони та зведених тактичних груп; 17 мотострілецьких, танкових, десантно-штурмових і морських піхотних; три зведені тактичні загони, включаючи БАРС; і один запасний мотострілецький полк.

Раніше повідомлялося, що новий наступ росіян на Донбасі біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом та США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.

Нагадаємо, російські загарбники вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла – оточити місто з півдня та півночі.

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До слова, в Авдіївці на Донеччині четверту добу не вщухають пекельні бої. Рашисти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, однак Збройні сили України тримають свої позиції.