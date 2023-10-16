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Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ у неділю завдав ударів по більш ніж 250 цілях по всьому Сектору Гази, переважно на півночі

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала удару і знищила одного з ватажків ХАМАС Муатаза Іда у Секторі Гази. Про це передає The Times of Israe.

За інформацією ЦАХАЛу (Об'єднаних Збройних Сил Ізраїлю), Муатаз Ід, який був керівником південного округу терористичного угруповання, був убитий в результаті авіаудару.

Військові заявляють, що у неділю вони завдали ударів по більш ніж 250 цілях по всьому Сектору Гази, переважно на півночі.

За даними ЦАХАЛу, серед об'єктів були штаби ХАМАСу та Палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти і декілька пускових установок для ракет.

Раніше повідомлялося, що військові Ізраїлю завдали авіаудару Сектору Газа, в результаті якого було ліквідовано командира «Південного крила» угруповання ХАМАС. 

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю. 

Теги: міністр Ізраїль Міноборони армія війна військові ХАМАС

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