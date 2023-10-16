Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС

ЦАХАЛ у неділю завдав ударів по більш ніж 250 цілях по всьому Сектору Гази, переважно на півночі

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала удару і знищила одного з ватажків ХАМАС Муатаза Іда у Секторі Гази. Про це передає The Times of Israe.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією ЦАХАЛу (Об'єднаних Збройних Сил Ізраїлю), Муатаз Ід, який був керівником південного округу терористичного угруповання, був убитий в результаті авіаудару.

Військові заявляють, що у неділю вони завдали ударів по більш ніж 250 цілях по всьому Сектору Гази, переважно на півночі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ЦАХАЛу, серед об'єктів були штаби ХАМАСу та Палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти і декілька пускових установок для ракет.

חוסל מפקד המחוז הדרומי בביטחון הלאומי של חמאס; צה"ל ממשיך לתקוף מטרות רבות בצפון רצועת עזה



מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל ממשיכים לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. במהלך היום צה"ל תקף כ-250 מטרות צבאיות כאשר מרביתן בצפון הרצועה >> pic.twitter.com/3JYMMjvjL1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023

Раніше повідомлялося, що військові Ізраїлю завдали авіаудару Сектору Газа, в результаті якого було ліквідовано командира «Південного крила» угруповання ХАМАС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю.