Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС
ЦАХАЛ у неділю завдав ударів по більш ніж 250 цілях по всьому Сектору Гази, переважно на півночі
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала удару і знищила одного з ватажків ХАМАС Муатаза Іда у Секторі Гази. Про це передає The Times of Israe.
За інформацією ЦАХАЛу (Об'єднаних Збройних Сил Ізраїлю), Муатаз Ід, який був керівником південного округу терористичного угруповання, був убитий в результаті авіаудару.
Військові заявляють, що у неділю вони завдали ударів по більш ніж 250 цілях по всьому Сектору Гази, переважно на півночі.
За даними ЦАХАЛу, серед об'єктів були штаби ХАМАСу та Палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти і декілька пускових установок для ракет.
חוסל מפקד המחוז הדרומי בביטחון הלאומי של חמאס; צה"ל ממשיך לתקוף מטרות רבות בצפון רצועת עזה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023
מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל ממשיכים לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. במהלך היום צה"ל תקף כ-250 מטרות צבאיות כאשר מרביתן בצפון הרצועה >> pic.twitter.com/3JYMMjvjL1
Раніше повідомлялося, що військові Ізраїлю завдали авіаудару Сектору Газа, в результаті якого було ліквідовано командира «Південного крила» угруповання ХАМАС.
Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».
Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.
Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.
До слова, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю.
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