Третя штурмова розповіла про втрати окупантів на Харківщині

Лише на ділянці від Райгородки до Нововодяного загарбники накопичили близько 10 тисяч особового складу

Російська армія на харківському напрямку за місяць втрачає до тисячі окупантів убитими та кілька тисяч пораненими. Про це повідомив командир другого батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в етері телемарафону.

«Лише на ділянці від Райгородки до Нововодяного вони накопичили близько 10 тисяч особового складу та 450 одиниць військової техніки, з яких 200 – артилерійські системи», – розповів військовий.

Росіяни на харківському напрямку намагаються проводити постійні штурми – темп залежить від того, як часто їм привозять поповнення. За словами Кухарчука, останнє відбувається доволі часто.

Нагадаємо, що РФ активізувала штурмові дії на Харківщині. Так, в операційній зоні оперативно-тактичного угрупування військ «Харків» обстановка залишається складною та напруженою. В районі населеного пункту Глибоке противник активізував штурмові дії. У Вовчанську противник здійснює переміщення штурмових груп, поповнює боєкомплект та активно веде повітряну розвідку.